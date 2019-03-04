大陸冷氣團後天南下 吳德榮：周四晚、周五晨冷到12度

2019-03-04 07:28 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今起北台灣的天氣逐漸好轉，不過中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，周三大陸冷氣團南下，北台灣再轉濕冷，周四晚、周五清晨溫度降到最低，且至周日台灣附近水氣多，全台都有降雨機率。

吳德榮指出，最新（3日20時）歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天東北季風影響，天氣漸好轉，北台灣陰天轉多雲時晴、但仍偏涼；中南部為晴時多雲，白天微熱早晚涼；北部山區、東半部有局部零星降雨的機率。

他說，今白天的高溫北部約在22度，中部26、27度，南部約在32度，東部27度左右。明日白天回暖，各地為多雲時晴；中南部清晨及金馬易起霧，東半部及山區午後仍有零星降雨的機率。

吳德榮說，周三（6日）至周五（8日）晨，鋒面及大陸冷氣團南下，氣溫逐日下降，周四晚、周五晨降至最低，北台灣沿海空曠地區將降至12度左右，都會區降至13、14度。周五白天至周六冷空氣雖逐漸減弱，但因降雨、氣溫回升有限，北台灣仍濕涼微冷。下周日（10）日另一波鋒面及東北季風南下、氣溫略降，北台灣持續濕冷。

他提醒周三起至下周日，華南至台灣附近水氣很多，帶來的降雨範圍大，有時擴展至中部，甚至於全台。兩波鋒面通過前後，伴隨局部性陣雨或雷雨，局部地區並有較大雨勢，其他時間亦有明顯降雨發生的機率。