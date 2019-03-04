上班日 北部東部涼中南部日夜溫差大

2019-03-04 04:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



4天連假過後，今天要上班上課了。受東北季風影響，北部和東部較涼，中南部仍是日夜溫差大。

氣象局指出，今天清晨北台灣低溫約16度，其他地區18至20度，北部及宜花一整天較涼，高溫約20至22度，中南部及台東高溫仍達26至29度，中南部日夜溫差較大。

不過，因水氣明顯減少，僅東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。