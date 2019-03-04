獨／「斑馬線殺人」居高不下 關鍵3大要命設計

2019-03-04 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



上月19日，文化大學女學生過馬路時，遭右轉公車輾過喪命，隔沒幾天，一名7旬老翁也在中山北路遭車輾斃；幾乎同時間，台中市邱姓少女也遭右轉車撞擊。相同的是，他們都是死在斑馬線上。

最近一個月，接連發生多起「斑馬線殺人事件」，引起中央與地方注意。交通部公路總局明年將強制大客車配備行車視野輔助系統，交通警察大隊也將加強宣導禮讓轉彎時。不過，本報追蹤發現，台灣斑馬線普遍設計不當，可能也是行人奪命關鍵。

中原大學景觀系教授趙家麟表示，斑馬線設計是為保護行人穿越馬路的安全，但在台灣，斑馬線卻往往成為害人的交通設施，讓人誤以為走在上面絕對安全、降低防衛心理，引發更多不幸。

兩年前，美國知名神經科學權威布里吉曼，走斑馬線穿越仁愛路遭公車撞死，隔年清大物理奇才林仲桓、台大醫師曾御慈遭酒駕男撞死，也都是走在斑馬線上。

趙家麟分析，台灣斑馬線設計有三大不當：位置不當、缺乏防撞功能、照明不當，讓斑馬線成為行人的潛在殺手。

趙家麟指出，絕大多數斑馬線延伸自道路邊界，緊鄰直行車道，當綠燈亮起，行人往前走、若車輛右轉，視景同時往前又往橫向移動，就可能看不見車頭穿梭的行人號誌設計；英國的作法是，將斑馬線配置離街角有一段距離，讓駕駛轉彎進入直到後才和斑馬線交會，有足夠時間和距離辨視過街行人，降低車輛與行人交織或碰撞機會。

其實早在去年7月，台北市長柯文哲主持交通會報時就曾表示，有里長提出斑馬線緊貼路口，會造成轉彎車不易發現行人，建議斑馬線遠離路口幾公尺；當時台北市交通局交工處則說明，斑馬線遠離路口，車輛駕駛視角較能確保行人安全，也會讓路口範圍變大，必須搭配調整交通號誌、車輛停止線。

其次，台灣的斑馬線對行人的防撞保護「接近於零」，行人一旦遇到酒駕、闖紅燈，毫無保護，包括清大物理奇才林仲桓、台大醫師曾御慈在過馬路時被酒駕男子撞死都屬這類。趙家麟說，很多歐洲國家市區斑馬線會在道路中心，會形成庇護島，讓行人在中途安全暫停。

此外，近5年有758位年長者死於輪下，時間都集中在光線不佳的清晨或黃昏。年長者晨運和傍晚最易出門行動，卻也是最危險的時刻。