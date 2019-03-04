親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
二二八連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

獨／「斑馬線殺人」居高不下 關鍵3大要命設計

2019-03-04 00:06聯合報 記者侯俐安╱即時報導

上月19日，文化大學女學生過馬路時，遭右轉公車輾過喪命，隔沒幾天，一名7旬老翁也在中山北路遭車輾斃；幾乎同時間，台中市邱姓少女也遭右轉車撞擊。相同的是，他們都是死在斑馬線上。

最近一個月，接連發生多起「斑馬線殺人事件」，引起中央與地方注意。交通部公路總局明年將強制大客車配備行車視野輔助系統，交通警察大隊也將加強宣導禮讓轉彎時。不過，本報追蹤發現，台灣斑馬線普遍設計不當，可能也是行人奪命關鍵。

中原大學景觀系教授趙家麟表示，斑馬線設計是為保護行人穿越馬路的安全，但在台灣，斑馬線卻往往成為害人的交通設施，讓人誤以為走在上面絕對安全、降低防衛心理，引發更多不幸。

兩年前，美國知名神經科學權威布里吉曼，走斑馬線穿越仁愛路遭公車撞死，隔年清大物理奇才林仲桓、台大醫師曾御慈遭酒駕男撞死，也都是走在斑馬線上。

趙家麟分析，台灣斑馬線設計有三大不當：位置不當、缺乏防撞功能、照明不當，讓斑馬線成為行人的潛在殺手。

趙家麟指出，絕大多數斑馬線延伸自道路邊界，緊鄰直行車道，當綠燈亮起，行人往前走、若車輛右轉，視景同時往前又往橫向移動，就可能看不見車頭穿梭的行人號誌設計；英國的作法是，將斑馬線配置離街角有一段距離，讓駕駛轉彎進入直到後才和斑馬線交會，有足夠時間和距離辨視過街行人，降低車輛與行人交織或碰撞機會。

其實早在去年7月，台北市長柯文哲主持交通會報時就曾表示，有里長提出斑馬線緊貼路口，會造成轉彎車不易發現行人，建議斑馬線遠離路口幾公尺；當時台北市交通局交工處則說明，斑馬線遠離路口，車輛駕駛視角較能確保行人安全，也會讓路口範圍變大，必須搭配調整交通號誌、車輛停止線。

其次，台灣的斑馬線對行人的防撞保護「接近於零」，行人一旦遇到酒駕、闖紅燈，毫無保護，包括清大物理奇才林仲桓、台大醫師曾御慈在過馬路時被酒駕男子撞死都屬這類。趙家麟說，很多歐洲國家市區斑馬線會在道路中心，會形成庇護島，讓行人在中途安全暫停。

此外，近5年有758位年長者死於輪下，時間都集中在光線不佳的清晨或黃昏。年長者晨運和傍晚最易出門行動，卻也是最危險的時刻。

他認為，政府大力推動前瞻計畫時，應擴大改造人本道路，盡速改造斑馬線設施，「絕大多數的斑馬線設計不當，恐怕才是威脅行人安全的關鍵因素」。

近日發生多起行人穿越斑馬線遭撞喪命事件，引起外界關注是否現行的斑馬線設計不當，導...
近日發生多起行人穿越斑馬線遭撞喪命事件，引起外界關注是否現行的斑馬線設計不當，導致原本保護行人的斑馬線卻成了行人的潛在殺手。記者侯永全／攝影
分享

酒駕台大

相關新聞

以車為本的道路「會殺人」 專家提「斑馬線遠離路口 」

2019-03-04 00:05

新北搶放話！林佳龍交手侯友宜 臉書釐清各方共識

2019-03-03 23:27

獨╱護理師「男」力崛起 7年成長約3倍

2019-03-03 21:43

獨／護理界女多男少 但他們一樣表現不俗

2019-03-03 21:43

連假過後 來挑戰零剩食

2019-03-03 20:47

豬母乳、山豬肉沒有肉味 其實是植物

2019-03-03 20:26

喝咖啡杯蓋要往上掀還是往下壓？竟讓網友吵翻天

2019-03-03 20:00

速食流行30年 研究：影響大眾健康

2019-03-03 19:35

張可芸《畫晴．話情》展 馬朱去按讚

2019-03-03 19:34

醫療法修正 醫師職災死亡最高可領675萬元

2019-03-03 19:17

不給來不給住不給吃喝 3大原則遠離蟑螂

2019-03-03 19:16

女童跛行大腿劇痛以為拉傷 發燒就醫竟是骨髓炎

2019-03-03 19:09

冷氣團要來了！ 周四北台灣下探12度 高山可能下雪

2019-03-03 19:07

鋒面過境 水利署今年第3度人工增雨

2019-03-03 18:49

影／收假日濕冷！周三冷氣團又來 高山恐降雪

2019-03-03 18:03

國道客運票價調整　3月4日起陸續實施

2019-03-03 17:53

石門水庫3月起打折供水 天降及時雨農民春耕不缺水

2019-03-03 17:32

中角灣打造國際級衝浪基地 侯林拚年底完工

2019-03-03 16:39

一張圖來了！ 收假上班鋒面、冷氣團相迎 高山恐下雪

2019-03-03 16:29

她上大號太用力 肛門和尿道口雙雙開出「菊花」

2019-03-03 16:22

汽油4日起調漲0.2元 柴油不調整

2019-03-03 16:01

暖冬到春遊被批淪為撒錢 林佳龍：政策是成功的

2019-03-03 15:55

特色郵局蒐集了幾個？超大便利箱在屏東枋山

2019-03-03 15:40

海底、歪腰郵筒 全台45特色郵筒看過來

2019-03-03 15:37

網購瑕疵品多 你退的商品恐被二次出貨

2019-03-03 15:18

暖冬洋蔥長不大求救助 非天然災害先報專案認定

2019-03-03 15:09

台塑化4日調漲汽油0.2元、柴油不調整

2019-03-03 14:56

千萬人潮怎麼算出來的？ 台灣燈會辦公室這麼說

2019-03-03 14:51

石門水庫集水區下雨了 北水局：久旱逢甘霖

2019-03-03 14:50

加油搶便宜倒數！4日起汽油漲0.2元 95無鉛28元

2019-03-03 14:32

監理站花700萬 設安全教育專區

2019-03-03 14:29

立體攀爬網 3D體感訓練所

2019-03-03 14:29

藜麥、毛豆、高麗菜芽 如何變出美味？

2019-03-03 14:10

收假日變天 未來一週都有雨

2019-03-03 14:03

汽油4日起調漲0.2元 98無鉛站上30元大關

2019-03-03 14:01

去公園盪鞦韆、溜滑梯 孩子的免費健身房

2019-03-03 13:32

防再生悲劇 紅5公車加裝警示系統

2019-03-03 13:30

健康相談室／天暖易得男 天冷易生女？

2019-03-03 13:29

愛肝達人站／B肝抗原消失、指數正常 從此安了？

2019-03-03 13:28
看更多

熱門文章

台灣燈會交通偏僻當初遭看衰 3原因翻身大成功

2019-03-03 12:23

台灣燈會威破千萬人次 攤商笑：手沒停過！

2019-03-03 11:45

不吃澱粉、日行萬步 醫生「打臉」最常見5種減肥方法

2019-03-03 12:22

不缺水為啥「九蛙全露」？ 這些地標跑出來才是真乾旱

2019-03-03 10:00

收假日變天！ 鋒面通過全台有雨

2019-03-03 05:02

全台防大雨！吳德榮：周三起春寒料峭、雨若泉

2019-03-03 08:08

千萬人潮怎麼算出來的？ 台灣燈會辦公室這麼說

2019-03-03 14:51

外國人誇台灣健保好 婦產科醫：剖腹費用人不如狗

2019-03-03 10:08

北部空品紅通通 最糟竟在北市古亭

2019-03-03 09:04

一張圖來了！ 收假上班鋒面、冷氣團相迎 高山恐下雪

2019-03-03 16:29

石門水庫集水區下雨了 北水局：久旱逢甘霖

2019-03-03 14:50

春暖花開 愈溫暖的天氣，愈容易生男孩？

2019-03-03 08:16

冷氣團要來了！ 周四北台灣下探12度 高山可能下雪

2019-03-03 19:07

恐怖消失一秒奪命！大車裝視野輔助系統 司機這麼說

2019-03-03 10:31

影／防再生悲劇！文大生遭撞斃 紅5公車將設盲點偵測系統

2019-03-03 09:52

她上大號太用力 肛門和尿道口雙雙開出「菊花」

2019-03-03 16:22

雙北民眾外出注意！這10區域空品對所有族群不健康

2019-03-03 09:47

不給來不給住不給吃喝 3大原則遠離蟑螂

2019-03-03 19:16

暖冬…龍眼9成不開花 春茶掉5成

2019-03-03 01:00

留意春天天氣變化大 彭啟明：今全台有雨明轉晴

2019-03-03 12:44

今天收假日 國道十大地雷時段及路段看這

2019-03-03 08:07

輪班工作如何睡好覺？醫師教你這四招

2019-03-03 08:17

化療放療破壞免疫力？癌病專家季匡華這樣說

2019-03-03 08:15

降血壓藥 又三千萬顆預防下架

2019-03-03 01:00

【家人關係】思微兒／媽媽的「房事問題」

2019-03-03 06:00

【為媳心情】藝萱／年夜飯的心聲

2019-03-03 06:00

國旅撒錢挨批 觀光局後天公布各縣市自提旅遊案

2019-03-03 11:15

中正紀念堂拒軍系辦紀念蔣活動？ 原來是這團先借走

2019-03-03 11:52

不是所有豆類都有優質蛋白質！揭開皇帝豆真相

2019-03-03 11:58

空汙轉北 一片霧濛濛

2019-03-03 01:00

【夫妻之間】禾月／報告，瓦斯關掉了！

2019-03-03 06:00

國道收假日 注意9大壅塞段

2019-03-03 01:00

對另一半「不再心動」是好事？遇見真愛才會出現3徵兆

2019-03-03 16:42

暖冬到春遊被批淪為撒錢 林佳龍：政策是成功的

2019-03-03 15:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top