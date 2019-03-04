以車為本的道路「會殺人」 專家提「斑馬線遠離路口 」

2019-03-04 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



最近一個月，接連發生多起「斑馬線殺人事件」，引起中央與地方注意，專家也提出設計不當的斑馬線成為行人「潛在殺手」。交通部道安會執秘謝銘鴻表示，道路交通系統必須兼顧「人、車、路」三面向，其中「路」的方面，斑馬線退縮是解決轉彎車遭Ａ柱擋住，減少事故發生的解方之一，不過仍需搭配路口特性，不宜以偏概全，必須因地制宜。

謝銘鴻表示，過去許多路段斑馬線切齊路緣石，近年北市已有不少道路斑馬線退縮遠離路口，無論大車、小車轉彎時，視線也會比較「正」，不會被Ａ柱擋到。雖然車輛停止線會因此向後退縮，增加轉彎車要完全通過路的時間，但以台北市信義路不少路口斑馬線退縮案例來看，斑馬線退縮不致太過影響路口紓解率。

謝銘鴻表示，若路口斑馬線不適合退縮，可透過號誌隔離行人與轉彎車，讓行人燈先綠燈、行人通過後，再放行轉彎車，透過時間差來分離車流，減少人車交織狀況。他說，過去台灣思維大多以車為主，但必須慢慢扭轉這觀念，多一點路權留給路人，「生命還是比較重要」。

中原大學景觀系教授趙家麟認為，道路安全三E政策為「教育、工程、取締」，不過他認為，人的行為受環境影響，「如果道路環境沒有改變，不斷教育、取締，成果是非常差的」，當台灣道路設計長期為「車本主義」，道路建設只為讓車行更順暢、避免干擾車速時，「道路建設的方向，不可避免造成更大傷亡」。

趙家麟說，台灣想盡辦法讓車輛順暢極大化，對行人勢必成為威脅。30公尺的斑馬線，老婦人拄著拐杖蹣跚走過、媽媽抱著嬰兒跑過的畫面，天天在台灣上演，讓弱勢者想到出門就害怕。他指出，英國、荷蘭街道設計，有許多保護行人穿越馬路的設施，其中一樣就是「跳島」設計，行人不必一次就過完馬路，走到「跳島」時可以暫停等車過，兩端有柱墩提醒車輛閃過，保護中途暫停的行人。