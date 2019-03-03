新北搶放話！林佳龍交手侯友宜 臉書釐清各方共識
行政院與新北市要將金山中角灣打造為「衝浪基地」，交通部長林佳龍、新北市長侯友宜今天下午前往會勘，新北市政府昨天卻率先拋出「盼中央扛責」，提出林務局保安林地解編、都市計畫分區變更、開闢道路和用地取得等問題，「需要中央主動溝通」。由於部分內容屬於新北市權責，新北市搶在雙方會面前「放話」，讓林佳龍今天會勘後特別在臉書對此回應。
林佳龍與侯友宜今天到中角灣視察。林佳龍晚間在臉書寫到，金山的中角沙珠灣擁有沙灘美景，也是衝浪者眼中的「衝浪天堂」，加上衝浪成為2020東京奧運新增項目之一，新北市府希望進一步打造中角灣為衝浪運動的聖地，行政院長蘇貞昌在一月份會勘現場後更宣布要打造為「國際級衝浪基地」，並交辦交通部主政，協調相關部會和地方政府全力促成。
林佳龍寫到，他今天與新北市長侯友宜再走一趟，了解衝浪愛好者的需求，「也梳理未來中央地方的分工。」
林佳龍羅列出各方權責。他指出，交通部觀光局將向農委會申請保安林地解編，並完善遊客中心與外圍環境。公路總局配合新北市府完成聯外道路；新北市府負責都市計畫變更與計畫道路私有地徵收，另外由體育署配合新北市府新建衝浪中心，並將附近的中角國小發展為培訓衝浪選手的基地。他也說，「中央地方有共識，我們期望今年底就看到成果。」
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