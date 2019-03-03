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同婚專法收養有限制 恐讓同志爸媽成「跛腳單親」

2019-03-03 22:04聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

政院版同性婚姻專法草案《司法院釋字第748號解釋施行法》，預估最快下周就能付委審查，挺同團體雖肯定草案符合平等、婚姻自由的憲法精神，讓同性伴侶準用《民法》婚姻章規定結婚，享有財產繼承權等，但在收養方面只開放繼親收養，允許一方可收養他方的「親生子女」，將共同收養排除在外，恐造成許多同志家庭被迫變成法律上的「跛腳單親」，也侵害了孩子最佳利益。

台灣同志家庭權益促進會理事長王晴怡表示，台灣已既存200個以上的同志家庭，許多同志透過人工生殖方式，成功生育下一代，等專法實施後，就能透過繼親收養，也就是收養他方親生的子女，讓伴侶雙方都擁有親權。

王晴怡說，草案納入繼親收養，已展現出最大的努力與用心，但同志家庭組成的方式其實很多元，若只能收養他方「親生」子女，對於以收養成立的同志家庭而言，權益仍然無法被關照。假設以單身收養孩子的男同志爸爸，後來用專法結婚，他的伴侶跟孩子卻仍是法律上的陌生人。她指出，德國雖禁止同志共同收養，但同志伴侶一方單獨收養子女後，另一方可藉由「接續收養」建立親權，達到實質共同收養的效果，不過也引起過程重複冗長的詬病。

台灣伴侶權益推動聯盟常務理事許秀雯表示，行政院顯然是在反同壓力下，限制同志收養的權利，但禁止共同收養，並限定繼親收養，就是未考慮到孩子的最佳利益，也傷害了同志組成家庭的平等權，更暴露了血緣中心的思維。

許秀雯說，希望立院審查草案時，能考慮放寬讓同志伴侶共同收養，也把限定一方收養他方親生子女的「親生」拿掉，才能涵蓋同志組家庭的需求。

政院版同性婚姻專法草案《司法院釋字第748號解釋施行法》，預估最快這週就能付委審...
政院版同性婚姻專法草案《司法院釋字第748號解釋施行法》，預估最快這週就能付委審查，但草案關於收養的部分，仍有所限制。聯合報系資料照
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收養同志同性婚姻
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