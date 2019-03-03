單身gay爸排除萬難收養 給腦傷兒一個充滿愛的家

2019-03-03 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



身為男同志的法蘭克，3年多前以單身身分收養孩子，歷經社工評估、法院程序延宕、孩子先天性腦傷、和伴侶分手等難關，始終守護著兒子「弟弟」，不離不棄，就是要給兒子一個充滿愛的家。

法蘭克說，自己很喜歡小孩，但對結婚生子抱著隨緣心態，直到父親逝世，加上偶然接觸收養資訊，讓他開始思索人生下半場如何過得更有意義，信仰的影響，讓他追求「成為別人的祝福」，於是3年多前決定收養孩子。

當他打算成為單親爸爸，家人並不看好，但法蘭克做足準備，也坦承同志身分，甚至特地參加專業保母訓練課程，取得結業證書，「不知從何而來的信心，我覺得我可以！」好不容易撐過社工評估、審查等繁瑣程序後，機構卻告知媒合到的「弟弟」先天腦部受損，有發展遲緩的情形，要再確認他的收養意願，但這些都未曾磨損他想要養育「弟弟」的意志。

因法蘭克的全心照顧，現在的「弟弟」被滿滿的愛圍繞，過著健康快樂、衣食無缺的日子，也因及時接受早期治療，身心發展狀況越來越好，然而，同婚專法通過後，法蘭克的結婚對象卻無法和孩子締結親子關係，「弟弟」還是面臨在法律上永遠只能擁有一個父親的窘境。

法蘭克認為，既然法律即將認可同志成家，就應一併考慮孩子的最佳利益，讓孩子能獲得雙親，在一個最佳環境裡成長。