獨／護理界女多男少 但他們一樣表現不俗

2019-03-03 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



雖然男性目前在護理職場的人數仍不算多，但表現一樣不俗，台北榮總戴宏達是創院以來的首位男護理督導長，草屯療養院李世凱則是衛福部立醫院首位男護理科主任。令人注目的還有新竹縣衛生局長殷東成，他也是護理出身，走進公家機關、轉攻公共衛生，成為了地方衛生首長。

戴宏達投入護理職場約30年，幾乎待在開刀房。他受訪表示，當年選讀護理系只是抱著能縮短兵役役期的心態，多數男同學也是類似想法，以至於後來畢業的男同學也少，有人就學期間重考離開。但他覺得學護理能自助助人還不錯，就一路念上來。

北榮共有2816名護理師，男性僅有148人，身為少數男性，心理會覺得怪嗎？戴宏達說，女醫師也變多了，不覺得男性當護理師有什麼不好，工作不會因性別而不同，只是一開始常被病人誤認為醫師罷了。但女同事之間會彼此勾手聊天，他笑：「這我就沒辦法了。」

開刀房的病人幾乎不是清醒的，不過戴宏達說，25年前一位只有局部麻醉的手術病人，因能夠清醒看他手術全程協助做什麼事，特別寫信到院長信箱稱讚他的態度友善，「護理師無論男女，病人好的回饋是最棒的鼓勵。」隨護理男力崛起，戴宏達鼓勵學弟，護理工作是值得投入的專業，努力做好能有一片天。

李世凱則投入精神科約28年，去年獲選為行政院模範公務人員，和戴宏達是同學。他受訪說，性別角色壓力在男護執業期間一定會有，不管在哪個科別都會被叫成醫師，「但專業角色夠清楚，自己肯定自己最重要。」

由於男護會被特別關注，李世凱說，他在面試科主任時，面試官第一個問題也是問他性別議題，而他都會跟男同事互相勉勵，既然身為「男護先驅」，工作就要努力做好，不然被定位「男護做不好啦」，性別刻板印象恐怕就真的出現了。