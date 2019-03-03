獨╱護理師「男」力崛起 7年成長約3倍

2019-03-03 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



未來可別再稱呼護理師「護士小姐」了！近年女力崛起，消弭職場性別失衡，但在女性居多的護理職場卻恰好相反。據統計，我國男性護理師七年來成長近3倍，但在性別角色壓力下，他們傾向走急重症、開刀房或精神科，選走婦產科則較為困難，連實習時都被擋在病房門外，只能苦笑。

衛福部統計，去年男護共4432人，相較民國100年的1657人，七年成長2.67倍，也使護理男女比例從1:82降至1:36。

台北榮總護理部督導長戴宏達說，美國曾針對男護的工作領域進行研究，發現他們集中於急診室、開刀房、加護病房及精神科等，或是走行政職或教職，較不傾向走婦產科與兒科。

歸結原因，可能是上述單位較封閉，或所穿的刷手服外觀不突兀，可避掉外界質疑眼光。另也有人認為，急重症臨床工作較為忙碌與緊急，醫護合作特別重要，因此男護要面對的性別壓力也相對較少，更能發揮能量而有好表現。

「我在婦產科實習時確實有感到阻礙。」台北馬偕醫院手術室護理師李奕霆說，婦產科要學觸診子宮底位置、會陰傷口評估、分娩開指或教新手媽媽哺乳等，多數孕產婦拒絕男性進入。他常在門口等同學做完，再聽老師口頭講解。

為了讓孕婦放心，每名男同學和孕婦接觸時要有一位女同學陪在旁。李奕霆說，他曾遇見一位年輕孕婦不在意男女有別，同意讓他觸診，終於讓他能實際學習評估，「但這位媽媽私下告訴我，我離開病房後她被老公念了一頓。」

台灣護理學會副理事長王桂芸說，不管是男性或女性，職場工作表現一樣好，只是在華人性別文化框架下，為考量並尊重女患者的隱私安全，男醫看女病人時最好有一位女護陪在旁，男護照顧女病人時也建議要有女護陪同。

「但男醫工作時是派遣1名護理人力，男護工作卻得同時耗掉2名護理人力。」王桂芸說，不是男護不能去婦產科，只是他們不想讓病人感到不自在，才會在不影響護理角色功能下而選擇走其他科別，「雙方皆滿意是最好目標。」

不只是護理職場的男護增多，護理科系的男性畢業人數也在14年來翻長近7倍。