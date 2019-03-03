連假過後 挑戰零剩食

2019-03-03 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



每到連假，不少家庭總會買較多食材備用，尤其是過年等，隨著食物不浪費、惜食觀念逐漸深植人心，減少剩食的趨勢也漸漸受到關注。達人傳授，擬訂採買食材清單、延長食物保鮮度、全食物利用聰明煮，用點心思就能減少連假或過年的剩食。

根據環保署觀察，以往年前、年後家戶廚餘量都會倍增，減少食物被浪費，從源頭減量最有效，怎麼做最聰明？台灣主婦聯盟生活消費合作社企畫部專員潘嘉慧建議，先清理冰箱，看看是否有食材可以運用，再來，出門採買之前，先列出購買清單，是避免遺漏又能減少非理智消費最好的做法。

至於採買分量怎麼抓得剛剛好？她表示，先預估連假中有幾天在家吃飯，幾天外食，大概要煮幾餐，幾個人份，如此就能抓出採買分量，避免吃不完造成不必要的浪費。

擔心市場連假休市，不少家庭會購買較多分量，主婦聯盟親子食育講師林曼芬建議，採買二至三天的量比較適宜，若要一次買超過一個禮拜的分量，計畫性烹煮還有聰明的保鮮方法就是減少食物浪費的重要策略！

林曼芬表示，葉菜類因保存期比較短，買回來後應該要先吃，結頭類如紅蘿蔔、白蘿蔔、馬鈴薯可以冷藏，芋頭、玉米、地瓜切塊後冷凍，香料類如：蔥、生薑、辣椒、芹菜，則可切段、切片、切末等方式冷凍保存，至於花椰菜買回來後，可以簡單燙過，待放涼後冷凍保存，也能保持鮮度。

如果一次採買太多食材，導致冰箱空間不足，也有聰明的常溫保存法。林曼芬表示，根莖類、大白菜、高麗菜放在紙箱，上方用紙或布蓋住，避免水份流失，高麗菜、大白菜若一次吃不完，由外層一葉一葉吃到內層，也可以延長保鮮度。

除了廚餘之外，蔬果等生鮮類也是造成廚餘增多的原因之一。若想要挑戰減少生廚餘，林曼芬分享，選擇本土友善耕作的蔬果，將皮、蒂頭清洗乾淨之後，就能烹煮，像是白蘿蔔、紅蘿蔔都能帶皮煮，蘿蔔蒂頭煮湯也能增添自然鮮甜度，還有常被丟棄的高麗菜梗、花椰菜梗、洋蔥外皮等，也都非常適合熬湯，是增加湯頭鮮甜的小祕訣。