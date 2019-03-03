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石門水庫水位續降 阿姆坪薑母島遊艇難靠碼頭

2019-03-03 20:41聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

石門水庫水位今天上午10點跌破229公尺，遊湖觀光遊艇業的生意跟著受影響，水庫阿姆坪碼頭快成了泥巴地，原本在水下的土地公廟、夢幻草、酋長石都「露臉」，遊艇上不了新溪口懸索吊橋風景區，對岸薑母島碼頭遊艇已經不能靠岸遊客要步行上岸，遊湖只能往下游壩頂碼頭方向，還好水庫風景優美假日仍有不少遊客登船遊湖，只是行程少了幾乎一半。

北水局統計石門水庫入夜7點以後水位為228.21，雖然集水區上午9點開始下，但是晚上8點過後雨勢歇止，10個雨量觀測點晚上除了玉峰顯為1毫米，其他都是0，累計降雨量以石門33毫米最高，是否可以有效為水庫挹注水量仍有待觀察。

桃園市渡船遊艇公會9日辦媽祖水上遶境，公會理事長范揚煥是今年的輪值爐主，他表示水位如果不再上升，遶境當天船不能直接在阿姆坪靠岸，請神明上船會多花些時間，連同陣頭迎神要花30至40分鐘媽祖才能上船。

9日迎神的遶境船隊行駛到壩頂碼頭後和北水局等單位有聯合祈福儀式，從阿姆坪到壩連同迎神、祈福、遶境和回程時間要花上約兩小時，和去年在滿水位的情況下遶境上到新溪口懸索吊橋，已經不能同日而語。

不過范揚煥強調這是全台唯一的媽祖水上遶境，既有特色也很有意義，參加的信徒多，也歡迎遊客在壩頂碼頭一起參加祈福活動，祈求老天爺在集水區多降雨。

去年石門水庫媽祖水路遶境逢滿水位，遶境船可以上到新溪口懸索吊橋。圖／桃園市渡船遊...
去年石門水庫媽祖水路遶境逢滿水位，遶境船可以上到新溪口懸索吊橋。圖／桃園市渡船遊艇公會提供
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酋長石「露臉」顯示石門水庫集水區缺水，遊艇難靠近阿姆坪和薑母島碼頭。圖／桃園市渡...
酋長石「露臉」顯示石門水庫集水區缺水，遊艇難靠近阿姆坪和薑母島碼頭。圖／桃園市渡船遊艇公會提供
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石門水庫遶境碼頭
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