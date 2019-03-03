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豬母乳、山豬肉沒有肉味 其實是植物

2019-03-03 20:26聯合報 記者董俞佳╱即時報導

喜迎金豬年，走進植物的世界，也能過得很應景。位於市區的台北植物園，得以一探多種以豬為名的植物，不僅討喜、應景、又饒富知識趣味，一次就能把山豬、肥豬至豬腳蒐集到位。台北植物園達人還建議有機會可以嚐嚐可口的野菜「豬母乳」、以及沒有豬肉味的「山豬肉」，都別有風味！

林業試驗所植物園組組長董景生表示，為了方便記憶，植物名稱中常見許多動物名字，而十二生肖因是常見的動物，因此更常見於植物名中。因應豬年過年應景氣氛，台北植物園整理出園內跟豬有關的植物，像是山豬枷、肥豬豆、豬母乳、山豬肉、豬腳楠等植物分享給愛好植物的朋友。

又名為馬齒莧的「豬母乳」是許多早期台灣人熟悉的作物。林試所台北植物園助理研究員陳建帆指出，在早年的農業社會時期，鄉下家家戶戶多半都養豬，為了節省飼料或降低番薯葉使用，常常會在農地或荒地採取馬齒莧來充當養豬的飼料，又據傳其成分能促進母豬泌乳，於是就有「豬母乳」的名稱。

此外，改良過後的豬母乳嫩葉經過汆燙之後淋上香油或醬油調味，是相當可口的野菜，陳建帆建議，在傳統市場看到時，也能應景買來嚐嚐。

另外，想看「山豬枷」，也不用特別跑到南部、東海岸，台北植物園的十二生肖植物區就有栽植，林試所助理研究員林鴻志指出，山豬枷是生命力強勁的蔓性植物，根莖緊緊包覆在岩石或珊瑚礁岩壁上，緊抓不放的樣子讓人印象深刻。至於為何會跟山豬有關呢？林鴻志指出，有兩種說法，一種是因為其灌叢生長得十分濃密茂盛，山林裡的野豬有可能誤闖受困而難以脫身；另一說是因其枝條強韌可作為捕捉野豬的陷阱，或捉到山豬時綑綁用的繩索，因此被稱作「山豬枷」。

屬於清風藤科泡花樹屬喬木的山豬肉，其名也相當應景。林試所植物園組組長董景生指出，山豬肉是一種具有多種功效的中藥植物，同時開花時芬芳的香氣，吸引到許多授粉昆蟲，開花時相當熱鬧，廣泛分布在中國大陸、日本琉球至台灣之間。至於其名稱由來，據說是來自其樹幹橫切面，紋路像山豬肉一樣，而且「山豬肉」還是排灣族、魯凱族的重要野菜，每年初春時節，會採摘其嫩葉煮湯食用。

另外據稱是外層苞片看起來像粉嫩豬腳、流出的黏液像豬腳膠質而得名的「豬腳楠」也能在台北植物園中看見，林試所台北植物園副研究員鍾詩文指出，豬腳楠，又名為紅楠，為台灣低至中海拔闊葉林中很常見的喬木樹種，其特色是葉子在手中搓揉後，馬上就能聞到一股辛辣氣味，這是植物體防禦病蟲的次級代謝物。

豬籠草。圖／台北植物園提供
豬籠草。圖／台北植物園提供
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豬腳楠。圖／台北植物園提供
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山豬枷。圖／台北植物園提供
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肥豬豆。圖／台北植物園提供
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豬母乳。圖／台北植物園提供
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豬母乳。圖／台北植物園提供
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山豬肉。圖／台北植物園提供
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山豬肉。圖／台北植物園提供
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豬腳楠。圖／台北植物園提供
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豬籠草。圖／台北植物園提供
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母乳珊瑚傳統市場
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