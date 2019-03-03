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中央有意放寬入山申請 南橫山友觀光業鼓掌說好

2019-03-03 20:07聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

中央有意統一訂定登山活動管理規則，南橫公路高雄段交通因八八風災中斷近10年之久，中之關古道、南橫三星與中央山脈南一段等多座山頭也因此無法申請入山，甲仙與寶來兩處商圈生意受影響，居民、山友希望政府適度開放，活絡山區觀光產業。

八八風災重創台20線南橫公路，高雄路段交通中斷將滿10年，合稱南橫三星的庫哈諾辛、關山嶺山與塔關山登山入口位在南橫公路上，皆因交通問題無法申請入山，縱走路線的「南一段」的海諾南與卑南主山等多座3千公尺以上高山也無法申請，不少山友冒著爬黑山的危險非法入山。

除3千公尺高山外，中之關古道也是南橫風景區內著名的健行路線。中之關古道全長3.5公里，古道遺跡保存完整，沿途巨木林立、植物種類豐富，約3小時可走完，也因道路封閉無法親近。

宋姓高山嚮導說，前年去過南橫山區，登山路況沒有問題，所有百姓都有通行權利，政府開放才能讓攀登南橫三星或南一段的山友光明正大進出這個山域，不再違法入山。郭姓山友去年底剛走完「天使的眼淚」，他說，高雄山友須繞道6小時到台東攀爬向陽、嘉明湖，南橫封路非常不方便，連帶影響南橫公路沿線聚落的觀光發展，贊成政府適度開放。

甲仙芋冰業者劉士賢表示，南橫山區的登山遊客不少，冬天不下雨、路況好，向來是南橫的觀光旺季，經過多年努力，甲仙商圈的生意僅恢復至風災前的6至7成，若能適度開放管制，可提升一成以上業績；另一業者陳敬忠則表示，放寬對觀光有幫助，但希望視大自然復原情況來決定，謹慎評估再來開放。

南橫公路尚未全線通車，百岳無法申請入山，沿線觀光產業多少受影響。圖／本報資料照
南橫公路尚未全線通車，百岳無法申請入山，沿線觀光產業多少受影響。圖／本報資料照
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南橫山友八八風災
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