張可芸《畫晴．話情》展 馬朱去按讚

2019-03-03 19:34 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



前總統馬英九、前國民黨主席朱立倫，3日連袂出席張可芸《畫晴．話情》油畫展。（photo by 施養正/台灣醒報） 分享 facebook 「沒想到我以前是籃球員吧！」畫家張可芸3日於《畫晴．話情》個人畫展暨新書發表會上表示，自己以前曾是輔大籃球隊員，個性活潑好動，多虧啟蒙老師耐心指導，將她帶到油畫世界。前總統馬英九也蒞臨捧場說，張老師投入繪畫領域10年，認識她也已數十年，這次特地來「附庸風雅」一番。

馬英九補充，自己跟張老師是20年的朋友，她投入繪畫領域至今10年，這次展覽也推出新書《畫晴．話情》，他特地來「附庸風雅」一番。前國民黨主席朱立倫也說，自己在活動開始前才剛下高鐵，立刻驅車趕到會場欣賞張老師的畫展，感覺格外喜悅。

新書畫展《畫晴．話情》將張可芸10年間的畫作，搭配演講稿一併呈現。她透過畫作表現對這世界的愛，以及對美好世界的感恩。畫作中更將台灣的地標，和對朋友、家人的關懷用畫來表現。

「每個人的人生都有不同面向，在緊張的生活當中都應該有些素養，讓自己冷靜下來。」前新黨主席郁慕明說，一個人看到外界紛紛擾擾，必須從內心建立自己的信心外界怎麼看都不重要，重要的是自己，從張老師的畫裡面可以看出世界中晴（情）的變化

張可芸的多年好友聚和國際公司董事長郭聰田也說，五年前他說要開畫展，如今看見成果實屬不易，畫展推出前的過程，本身就是一個感人的作品。他指出，藝術對於人的生活來說十分重要，而置身藝術的人就是因為身心平衡才能支撐長年的熱情。

張可芸補充，自己小時候就喜歡畫畫，但由於父親是黃埔軍人，認為畫畫沒飯吃，只得放棄理想專心唸書。直到10年前遇見啟蒙老師，讓她有機會透過繪畫重拾兒時的記憶，於是開始用心鑽研，她也表示，自己以前參加球隊，個性活潑愛玩，老師將她帶到繪畫世界後，現在的她能整天待在畫室，也希望透過自己的畫作，讓觀眾感受這世界的「情」。

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