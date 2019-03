速食流行30年 研究:影響大眾健康

美國研究發現,速食在這30年以來,並沒有變得更健康。(photo by pxhere, used under CC License) 分享 facebook 美國一個團隊在分析30年來主流速食餐廳的菜單並比較其熱量、份量、含鈉量等關鍵內容後發現,儘管大眾的選擇變多,且有更健康的選擇,但今日流行各地的速食仍比以前更多、更油、更鹹,嚴重影響身體健康。

熱量、份量益增

根據《每日醫學新聞》報導,美國疾病預防與管制中心的統計顯示,美國每天有36.6%的人會吃速食。儘管自2013年起,美國部分主流速食品牌承諾會提供更健康的選擇,整體的菜單內容仍在過去30年間變得越來越不健康。

美國波士頓大學麥克羅伊教授分析了1986年、1991年與2016年美國10家主流速食餐廳的菜單,並檢視這些食物的熱量、份量、鈉含量、鐵含量與鈣含量,希望能看出速食是否有變得比較健康。

他們發現,儘管食物選擇以每年226%的速度增加,熱量與份量大小也隨之飆升。舉例來說,在甜點品項中,每十年就會增加62千卡的熱量與24公克的重量,十分驚人。

影響肥胖與慢性病

《富比世雜誌》指出,一頓包含主餐、副餐與飲料的速食,內含熱量可能就近每日建議攝取熱量的一半,因此只要每週拜訪速食餐廳幾次,熱量就很有可能迅速堆積。麥克羅伊指出,因為速食在美國十分受歡迎,因此他認為美國肥胖與慢性病問題越來越嚴重,與此有強烈關係。

但這份研究並沒有深入研究消費者是否會因為速食業者提供較健康的產品如烤物或沙拉而選擇這些熱量較低的食物。《富比世雜誌》認為,開發這些食物故然是好事,但效果恐怕有限,因為他們並不會特別受到消費者的青睞。

