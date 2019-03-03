受鋒面影響 北台灣濕冷

2019-03-03 17:46 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 侯永全 ╱即時報導



228連假最後一日，因受東北季風影響，各地水氣增多，降雨機率提高；中部以北與東北部地區有短暫陣雨，局部地區雨勢較大，而南部與花東地區也會有短暫陣雨；氣溫方面，北臺灣高溫只有22度左右，其他地區高溫達27到29度。