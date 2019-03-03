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受鋒面影響 北台灣濕冷

2019-03-03 17:46聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

228連假最後一日，因受東北季風影響，各地水氣增多，降雨機率提高；中部以北與東北部地區有短暫陣雨，局部地區雨勢較大，而南部與花東地區也會有短暫陣雨；氣溫方面，北臺灣高溫只有22度左右，其他地區高溫達27到29度。

此波鋒面影響的時間只有今天，明天起水氣減少，天氣較穩定。下一波鋒面預計將於下週三影響台灣，一直到週日，全國各地將都有雨勢。

因受鋒面影響，北台灣天氣濕冷。記者侯永全／攝影
因受鋒面影響，北台灣天氣濕冷。記者侯永全／攝影
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