石門水庫3月起打折供水 天降及時雨農民春耕不缺水

2019-03-03 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



為解決桃園地區春耕一期農業用水，石門水庫自3月1日起執行七五折、七折供水桃園、石門農田水利會調度，優先滿足一期春耕用水，適逢近日降雨，紓解農田旱象，水利署北部水資源局副局長張庭華、桃園農田水利會總幹事黃金德今天下午表示，水庫實施打折供水，水利會埤塘蓄水進帳，正好天降甘霖，「可望紓解一期春耕不缺水」。

桃園市各區最近相繼展開春耕，因為水情吃緊，許多農民擔心影響翻耕、整地及插秧缺水，剛好下雨可解農田旱象，大園區農民陳燕卿說，看著秧苗成長，農田翻耕、整地、插秧作業不能停，幸好連續及時雨，農田有水進帳，農民上週來忙著整地、插秧春耕作業暫不缺水。

黃金德表示，石門水庫開始打折供水，剛好最近下雨，農田有水，水庫打折供水增加水利池蓄水量，桃園多個區域的水利池蓄水量達到八成，觀音、新屋、新竹縣湖口等尾端水利池亦蓄水達五成，持續降雨下，一期春耕缺水旱象可望解決。