樹番茄混合蘆薈有助傷口癒合 大葉大學申請專利

2019-03-03 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



樹番茄富含花青素、類胡蘿蔔素，是抗氧化食物，大葉大學藥用植物與保健學系研究樹番茄萃取物在傷口敷料的應用，經動物實驗證實，樹番茄萃取物添加進蘆薈凝膠，傷口癒合效果優於市售居家護理藥膏，將提出專利申請。

藥用植物與保健學系助理教授李柏憲表示，實驗室將南投水里的黃金樹番茄與紅寶樹番茄分別清洗、秤重、乾燥、萃取後，製成不同濃度的樹番茄凝膠，再與蘆薈凝膠混合，分成2.5%、10%、20%，與一組市售藥膏做為對照組，進行動物實驗比較。

結果發現一開始各組傷口癒合的差異不大，但在第7天含有樹番茄的蘆薈凝膠在小鼠細胞生長的情況比使用市售藥膏快，第15天時，2.5%黃金樹番茄凝膠可明顯看出傷口已完全癒合，此配方效果最佳。

去年6月從藥保系畢業的劉宸瑋指出，蘆薈凝膠藥性溫和，並有傷口癒合、曬後護理等作用，因此選擇蘆薈凝膠和樹番茄一起調配。原本以為樹番茄凝膠濃度高的配方效果會比較好，實驗後發覺濃度過高會因為太濃稠，無法使傷口密合，復原速度不如預期。

藥保系大四生林寶星說，皮膚是人們外在抵禦的第一道防線，目前醫藥材料市場仍有再開發空間，樹番茄相關資料以抗氧化、美容護膚為主，她讀到資料指出樹番茄的膠體可以製作人工皮，因此提出「樹蕃茄在傷口癒合上之研究」計畫，獲得科技部補助，為期一年的研究證實樹番茄具有開發為醫藥產品的潛力，成分也較天然。