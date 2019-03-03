突破官方歷史！全新馬來西亞史 給世界真正的馬來西亞

2019-03-03 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



由馬來人、華人、印度人、原住民、新移民等多元種族構成的馬來西亞，文化上廣納印度教文化、伊斯蘭教文化、佛教文化、儒家文化、基督教文化、西方殖民文化，具有多面向的歷史記憶，難以 一眼爬梳。由馬來西亞華人學者廖文輝編著的《馬來西亞：多元共生的赤道國度》（聯經出版），以馬來西亞人寫給世界的馬來西亞史角度切入，展現全新史觀。

該書以地理為點，時間為線，延展出涵蓋社會、經濟、政治與文化的面，記錄馬來半島自史前時代至近代，文化及種族發展的深長歷史。各章看似各自獨立，其實彼此牽連、內外鑲嵌。馬來民族、華族、印度族群、原住民族，印度文明、伊斯蘭文明、佛教文化及外來西方殖民文化，造就了豐富的大馬歷史；而隱藏在多元民族背後的，卻是暗暗湧動的民族衝突和矛盾。

聯經指出，該書填補近半世紀來華人社會書寫大馬史的空白，博採華文、巫文及其他外語文獻研究，從遠古石器時代先民的原始活動，到當代馬來西亞2008年的國會大選，融集現實性和指向性，看待馬來西亞歷史發展的變與常。

馬來西亞資深學者陳劍虹讚道，該書可說彌補官方單一史觀，是平實且均衡的馬來西亞通史，能問世，值得鼓掌慶賀。