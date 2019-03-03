32個理論關鍵詞 接軌台灣與世界

2019-03-03 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



由學者史書美、梅家玲、廖朝陽、陳東升主編的《台灣理論關鍵詞》，試圖發掘「理論」與「台灣」之間的可能關係，以作為台灣知識學的一個方法，由聯經出版社出版。該書從台灣經驗出發，擺脫陳舊的術語、慣用語以及外來的理論概念，發明新的詞彙──關鍵詞，除了探討台灣本身的獨特性，也希望對世界情境下更廣闊的理論對話有所貢獻。

全書邀請數十位學者詮釋32個理論關鍵詞，學者包括國立交通大學社會與文化研究所講座教授劉紀蕙、國立陽明大學科技與社會研究所榮譽教授傅大為、國立台灣大學台灣文學研究所教授蘇碩斌、台北藝術大學舞蹈理論研究所所長林亞婷、國立中興大學台灣文學與跨國文化研究所副教授陳國偉、台灣大學外國語文學系教授黃宗慧、國立中正大學哲學系講座教授陳瑞麟等人，堪稱一時之選。

眾學者詮釋名詞包括分子化翻譯（Molecular Translation）╱張君玫；化人主義（Anthropomorphism）╱黃宗慧；文體秩序（Order of Literary Form）╱陳國偉；交錯配置（Chiasma）╱黃冠閔；占領（Occupy）╱黃涵榆；即身影像（Embodied Image）╱楊乃女；男人魚（Merman）╱夏曼‧藍波安；定居者（Settler）╱蔡林縉等。