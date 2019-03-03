花蓮電競賽再開打 《英雄聯盟》獎金最高1萬2

2019-03-03 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮上騰工商去年2月舉辦首屆縣長盃電競比賽，當時共吸引縣內16隊、逾百位學生報名，賽後不斷有參賽者詢問何時再舉辦，如今第二屆將於本月30、31日開打，今年還擴大辦理，邀請宜、花、東3縣市學生參加，以《英雄聯盟》作為競賽遊戲，報名32隊額滿截止。

上騰工商前年8月先開設電競專班，培訓20名準電競選手，也是花蓮第一間推動電競課程學校，盼培養東部電競風氣，去年舉辦首屆縣長盃電競比賽，也盼讓參賽者互相交流電競心得，並加入上騰電競團隊。

今年擴大辦理的第二屆縣長盃電競比賽，地點位於上騰工商體育館，比賽資格為宜蘭、花蓮及台東年滿15歲的各國中校生，採自由組隊報名，亦即跨班、跨校、跨齡皆可，每隊最多7人，分5先發選手、2候補選手組一隊，即日起至本月20日開放報名，但若額滿32隊提前截止，有興趣者可至上騰工商臉書粉絲頁了解詳情。

上騰工商電競教練黃健豪推估，今年將有比去年多一倍的隊伍參加，比賽當天除提供專業電競設備外，現場也會安排主播及賽評播報即時戰況，完全比照職業電競賽事規模。

上騰工商溫智雄校長表示，看好電競潛力及未來性，所以其年成立宜、花、東第一支高中職的電競隊伍，學員早上分散各科學習專業知能，下午集中訓練比賽，已經多次到各校移地訓練，由於學員素質佳，也有多所科技大學、電競公司有意招收，前景大好。