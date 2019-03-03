留意春天天氣變化大 彭啟明：今全台有雨明轉晴

2019-03-03 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



氣象達人彭啟明說，今天鋒面通過台灣，帶來豐沛水氣，全台都有機會出現短暫陣雨，明天鋒面遠離後天氣恢復穩定，但北台灣氣溫較低，其他地區日夜溫差大。他說，這兩天的天氣變化較大，空汙後轉雨，下周變化也大，要稍微留意春天變動。

彭啟明表示，連續假期來到最後一天，天氣也將有較明顯的變化，鋒面系統預估將在今天白天期間通過台灣附近，這波鋒面夾帶的水氣較多一些，中北部、東北部上午就會陸續轉為有短暫陣雨的天氣，南部及花東地區到了下午也有機會出現短暫陣雨，降雨較為明顯的時間將落在今天白天，北部的桃竹苗一直到雙北一帶雨勢較大，可能出現短時間較大雨勢，不過降雨時間不長，今晚起隨著鋒面向東移動，水氣就會開始漸少，降雨可望逐漸趨緩。

彭啟明說，鋒面掠過之後，東北季風也將從今天下午起增強，夾帶冷空氣南下，北台灣受影響較為明顯，北部、東北部溫度明顯轉涼，今晚到明天清晨低溫可能下探到15、16度，中南部、花東地區受影響較小，低溫預估還能維持在17、18度以上，提醒北部、東北部的朋友要留意溫度下降的變化情況。

他說，這波鋒面影響的時間僅今天周日一天，明天就逐漸遠離，水氣減少，空氣轉乾，天氣大致恢復穩定，僅東半部仍有零星局部短暫陣雨，其他地方為多雲到晴天氣。北台灣溫度仍較偏涼，高溫約20度出頭，其他地方日夜溫差較大，早出晚歸的朋友仍要多加注意。