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228連假最後一天 雪隧南口回堵5公里

賞櫻人潮倍增出現黃牛票 阿里山花季增設自動售票機

2019-03-03 12:41聯合報 記者卜敏正╱即時報導

暖冬影響，阿里山國家森林遊樂區櫻花提早綻放，遇228連假大批遊客上山賞花，抱怨風景管理區售票口不足、買票大排長龍，林務局嘉義林區管理處表示，現有3個售票口，因應連假遊客爆增，已彈性提供散客購票分流，另增設自動售票機本月5日測試後啟用，將可紓解花季人潮。

阿里山花季預定本月9日開始至4月10日，但暖冬花開適逢228連假，阿里山遊樂區原本每日約5000人入場，連假每日湧入約1萬2000人，遊客不耐排隊購票抱怨「排隊等太久」，還有遊客不想等待，購黃牛票搭車入園。

林務局說明，現有3個窗口運轉，分別分流服務散客、小客車、大客車，連續假期售票員沒得休息，已增加人力派員引導分流購票，協助遊客更方便購票入場，也呼籲民眾不要亂搭車，發生意外沒有保障。

林務局表示，為紓解假日賞花人潮，已規劃多元入園方式，遊覽車可停台18線阿里山公路86.5至88公里處；自小客車可停89至95公里處460格停車位，並備有8輛免費接駁車（平日8-18時、假日5-18時）來回穿梭接送服務。

入口轉運站內新裝設3台自動售票機，將於本月5日測試後啟用，未來遊客購票後只要在大門完成驗票，即可直接通關入園。

配合公路總局交管疏運，3月9、10、16、17、23、24、30、31、4月4-7日共計12個花季假日，台18線29.3公里，上午6到11時提供入園團客購票，及61公里處6到12時，處提供搭乘大眾運輸車輛入園遊客門票車票雙票共購服務。

暖冬影響，阿里山國家森林遊樂區櫻花提早綻放。圖／嘉義林區管理處提供
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暖冬影響，阿里山國家森林遊樂區櫻花提早綻放，大批遊客上山賞花。圖／本報資料照片
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暖冬影響，阿里山國家森林遊樂區櫻花提早綻放。圖／嘉義林區管理處提供
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暖冬影響，阿里山國家森林遊樂區櫻花提早綻放。圖／嘉義林區管理處提供
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阿里山連假暖冬
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