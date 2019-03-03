朱團春日新時光音樂會 甲骨文、孫子兵法入樂
春暖花開，音樂、戲劇與舞蹈界都推出不少新聲新貌，讓民眾體會年輕世代創作如春天繁花盛開的活力。
朱宗慶打擊樂團舉辦的《春日新時光》音樂會，是朱團三年前展開「跨世代委託創作三部曲」終曲。朱團表示，該團至今委託創作共232首，讓現代打擊樂作品持續累積演進，「三部曲」更在《島‧樂》、《告白》後，以《春日新時光》展現張紅蘋、蔡文綺、蔡昀恬、劉光芸、楊祖垚、王瑩潔、張婉俞等35歲以下台灣作曲家創作。
多位創作者都從傳統中汲取靈感，像張紅蘋的〈山靈〉，運用「水」元素，融入書法與山水畫裡的留白與氣韻，展現東方美學；蔡文綺的〈鼓之華〉，以「華」的甲骨文字型發想，將「華」字最早的本義－木本植物開花，運用於創作構想；蔡昀恬的〈兵經〉，以打擊樂展現《孫子兵法》中「風、林、火、山」四種屬性。3月23日在台北國家音樂廳演出。
同樣呼應春天象徵的年輕活力，台北新劇團帶來青年薈演，特別強調5朵「霸王花」，展現女性魅力與魄力。
其中孔玥慈在《蘆花河》（又名《女斬子》飾演樊梨花，先展唱功，又在《大登殿》與京劇名角李寶春飆唱，驚艷指數一流；余季柔在《陶三春》飾演陶三春，打趴宋朝開國大將們，霸氣指數驚人。
林偲婷在《打店》飾演母夜叉孫二娘，專做人肉包子，和武松鬥智也鬥武；陳雨萱（娟娟）在《楊門女將．探谷》飾演穆桂英，演唱〈高撥子〉（旋律即黃梅調「夜深沉）」，十足催淚。楊舒晴在《雅觀樓》以女反串後唐名將李存孝，更不容錯過。3月8日至10日在台北市政大樓親子劇場演出。
舞蹈界也凸顯新世代，三十舞蹈劇場一年一度的相遇舞蹈節3月11日至26在台北華山創意園區烏梅劇院演出，策展人吳碧容精選八位年齡橫跨22至50歲的編舞家及作品，凸顯年輕世代對跨界的創意展現。其中特別推薦擅長結合大型道具的林依潔及擅長以特技入舞的張國韋。
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