朱團春日新時光音樂會 甲骨文、孫子兵法入樂

2019-03-03 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



春暖花開，音樂、戲劇與舞蹈界都推出不少新聲新貌，讓民眾體會年輕世代創作如春天繁花盛開的活力。

朱宗慶打擊樂團舉辦的《春日新時光》音樂會，是朱團三年前展開「跨世代委託創作三部曲」終曲。朱團表示，該團至今委託創作共232首，讓現代打擊樂作品持續累積演進，「三部曲」更在《島‧樂》、《告白》後，以《春日新時光》展現張紅蘋、蔡文綺、蔡昀恬、劉光芸、楊祖垚、王瑩潔、張婉俞等35歲以下台灣作曲家創作。

多位創作者都從傳統中汲取靈感，像張紅蘋的〈山靈〉，運用「水」元素，融入書法與山水畫裡的留白與氣韻，展現東方美學；蔡文綺的〈鼓之華〉，以「華」的甲骨文字型發想，將「華」字最早的本義－木本植物開花，運用於創作構想；蔡昀恬的〈兵經〉，以打擊樂展現《孫子兵法》中「風、林、火、山」四種屬性。3月23日在台北國家音樂廳演出。

同樣呼應春天象徵的年輕活力，台北新劇團帶來青年薈演，特別強調5朵「霸王花」，展現女性魅力與魄力。

其中孔玥慈在《蘆花河》（又名《女斬子》飾演樊梨花，先展唱功，又在《大登殿》與京劇名角李寶春飆唱，驚艷指數一流；余季柔在《陶三春》飾演陶三春，打趴宋朝開國大將們，霸氣指數驚人。

林偲婷在《打店》飾演母夜叉孫二娘，專做人肉包子，和武松鬥智也鬥武；陳雨萱（娟娟）在《楊門女將．探谷》飾演穆桂英，演唱〈高撥子〉（旋律即黃梅調「夜深沉）」，十足催淚。楊舒晴在《雅觀樓》以女反串後唐名將李存孝，更不容錯過。3月8日至10日在台北市政大樓親子劇場演出。