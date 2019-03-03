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台灣燈會交通偏僻當初遭看衰 3原因翻身大成功

2019-03-03 12:23聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

台灣燈會今年在屏東大鵬灣舉辦，無人機排字秀及大型藝術花燈受好評。屏東縣府原本預估台灣燈會總人次約800萬至1000萬人次，但截至昨天為止，開園16天已衝破1187萬人次，出乎各界意料。交通部觀光局表示，台灣燈會今年大成功有三個原因，包括創舉不斷、環境優美及打出口碑。

台灣燈會今日閉幕，2月15日試營運以來，人次突破1187萬人次，其中4天假日單日破百萬人次，昨天周六更湧進182萬人次，今天閉幕可望再創人潮高峰。

今年適逢台灣燈會30周年，但位於國境之南的屏東舉辦，離北部及中部都有一段距離，且這次燈會場地位於大鵬灣，到台鐵潮州或林邊站以後，還要搭乘40分鐘的接駁專車才能到會場，不如以往台灣燈會場地都在高鐵或台鐵附近，遊客一出站很快就可抵達會場賞燈。

此次台灣燈會交通不便，外界原本不甚看好，台東縣府評估整體人次約在800萬至1000萬左右而已。觀光局也大力呼籲遊客參加台灣燈會可順勢住在屏東，規畫2天以上深度遊程，帶動地方觀光效益，盼以「質量」取代「數量」。

但今年台灣燈會首度祭出無人機排字秀，還有許多受到國外肯定的大型藝術花燈，且會場位於大鵬灣場地寬闊，水域及林木都為燈會加分，被譽為史上最美燈會，打敗原本鎂光燈焦點的高雄燈會及台灣燈節。連台北市長柯文哲都說，台灣燈會確實辦得比台北燈節好。

觀光局表示，今年台灣燈會大成功，在南台灣造成轟動，原因是創新不斷，推出intel無人機排字秀是全國首創，各種大型藝術花燈更是打卡熱點。今年台灣燈會如此美麗，還有一大重要因素是會場位於大鵬灣水域旁邊，天然的湖光水色將花燈烘托得更加精緻。另外，今年口碑也確實打出去，不少美照都在網路瘋傳，民眾評價很好，獲得各方肯定。

台灣燈會今年主燈是黑鮪魚，是台灣燈會首度不以生肖為主題的主燈。聯合報系資料照
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台灣燈會到處都是蓮霧小花燈。聯合報系資料照
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台灣燈會P.P.Party豬豬派對燈區受到大小朋友喜愛。聯合報系資料照
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象徵新住民的「海之女神」花燈，是今年台灣燈會一大焦點。聯合報系資料照
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台灣燈會大鵬灣花燈
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