不吃澱粉、日行萬步 醫生「打臉」最常見5種減肥方法

2019-03-03 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



講到減肥，大家都會想到什麼？運動、多吃蔬菜水果、多喝水、多走路、不吃澱粉等，都是大家常見的減肥方法，但真的都有用嗎？

其實現在超過90%人的減肥招式，看在醫生眼中，其實有許多都是錯的，消化外科醫師郭彥良就來打破減肥常見的5種錯誤！

一、晚餐不吃澱粉？錯～可能會復胖

許多人現在減肥的老招式，就是晚餐不吃澱粉，雖然馬上會看到效果，但其實復胖率非常高。因誤澱粉是人類必備的營養素之一，如果攝取太少，會讓基礎代謝率下降，也會讓其他營養素透支。

澱粉攝取的量不夠時，也會讓人體無法正常運作，甚至影響其他器官的運作，因此適量的吃澱粉很重要。

二、一天走一萬步？錯！重點在走路方式

日行萬步，是不少人減肥初期，運動的指標，但其實要靠走路能瘦，重點不在步數，而是在走路的速率與持續時間。

根據科學研究，走路時速約莫6公里以下，才能燃燒脂肪，最好穩定在時速5～6公里，大概就是一秒鐘走2步，燃燒脂肪的效率最高，每次走路的時間至少要10分鐘起，一天至少走30分鐘，才可能燃燒到脂肪與熱量。

三、體重下降，就是減肥成功？錯！重點在身體成分的組成

幾乎90%的人減肥，都只看體重公斤數，只要看到公斤數下降，就覺得自己減肥有成效，但你可能減去的是身體水分，而非脂肪。

所以減肥是否成功，要看身體成分的組成，重點是體脂率要下降，肌肉量要提高，這樣減肥才有意義，所以不只是追求體重數字，還是要看身體所有成分的組成。

四、早餐吃水果，可排便＆瘦身？錯！水果熱量其實超高

很多減肥的人，都會把水果當成早餐，因為覺得水果有很多維生素、纖維質，可以幫助排便，並減少熱量的吸收。

但其實很多水果的糖分、熱量都偏高，甚至影響代謝異常，所以應該要吃，高纖維質的蔬菜為主，這樣熱量低，也能有一樣的效果。

五、多吃蛋白質來瘦身？錯～重點在有沒有運動

最近流行吃蛋白質的減肥法，這樣就能不吃澱粉，而且運動過後，可以提高燃脂的效果，所以很多人就開始吃蛋白質減肥。