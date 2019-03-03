學者：多數台灣人不看書 拚命健身不「健腦」

2019-03-03 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書表示，現在很多人拚命健身，但卻很少人「健腦」！在台灣，絕大多數人已經不看書了，所以，如果你常常看書，自己突然會有高人一等，擠入上流社會的感覺，「你的家人朋友同事也會突然變得很尊敬你。」

其次，看書是最便宜的打發時間方式。買本書，幾百元吧！慢慢看，可以混好幾天，看看書，時間一下就混過去了。

胡幼偉表示，現在，很多人拚命健身，但卻很少人「健腦」！腦子，也是要運動一下的。看手機，他覺得，不大需要動腦，健腦效果很弱；看書，比較需要動腦，健腦效果很強。

胡幼偉也提醒家中有小孩的父母，「不能只是叫小孩要好好讀書而自己卻從不看書。」小孩很精明，也很現實，「喔！你一天到晚叫我好好讀書，你自己怎麼從來都不讀書？你叫我去看書，自己卻在看電視或看手機，那我為什麼要讀書呢不公平嘛！」

胡幼偉指出，父母一天到晚看電視或看手機，小孩當然也一天到晚看電視或看手機，功課就毀了，人生也完了！最後，還是父母倒楣，要一輩子幫小孩收拾善後。所以，家中有小孩的，做父母的，無論如何，也要經常裝模作樣在孩子面前看書才行。看什麼書都行，只要書沒拿反就好，做樣子給小孩看的嘛！但絕大多數做父母的，不懂這個策略！所以，絕大多數小孩功課不行，就是這個原因。