連假最後一天 醫師仍籲注意流感、肺炎

2019-03-03 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



連假將結束，中央氣象局表示，今天各地雲量增多，降雨機率增高，中部以北及東北部地區有短暫陣雨。天氣又將變冷，醫師籲小心流感疫情又擴散，更要當心併發為肺炎。

今天是228連假最後一天，民眾陸續返家路上，南來北往，恐有疫情出現。疾管署日前所公布新增83例流感併發重症病例，為本年度流感單週新高，另有7名例死亡個案。呼籲民眾出入公共場合注意衛生清潔，避免流感病毒感染。

台大醫院急診醫學部主任方震中表示，連假這幾天因天氣相對暖和，急診患者並不多，每日平均近300人，以腸胃炎、流感等輕症為主，無重大疾病患者，疫情仍得視明天上班上課後而論。

安南醫院新陳代謝科主任沈振榮表示，國內近年流感重症及死亡個案中，約7成有慢性病史，65歲以上亦為高風險群。沈振榮說，肺炎為流感最常見的併發症，而慢性病患者中如糖尿病者，易因血糖控制不良、免疫力低下而發生肺炎，一旦感染肺炎，死亡風險將增加。

沈振榮去年9月曾收治一名6旬糖友，因身體無力、發燒多日入院，確診為肺炎，緊急安排住院且輔以多種抗生素治療，一個多禮拜後順利出院。今年過年前因口乾舌燥、心跳加速等症狀回診，竟發現再度感染肺炎而接受治療。因此呼籲民眾須注意家中年長者、慢性病患，若有不適須就醫，並考慮論接種流感與肺炎疫苗。