不是所有豆類都有優質蛋白質！揭開皇帝豆真相

2019-03-03 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



華江高中退休校長陳今珍，喜歡用在地食材做料理，每研發出一道菜，就會放在個人臉書上，臉友們看了直流口水，也都開始跟著「阿珍師」學作料理。這次陳今珍介紹的都是健康又簡單的料理，像是清爽又低熱量的「蒜泥藜麥毛豆」，可以多做一些、裝成小袋，上班族在辦公室餓了可充饑。

陳今珍退休後開始注重身心健康的保養和維護，想對多年來過度消耗的身體機件加強及固本，從生活態度和飲食習慣方面雙管齊下做好健康管理，飲食的準備成為生活的重心，陳今珍說，只要有益於健康的食材就成為採買的目標，「毛豆的高營養低熱量更成為我的餐桌上新歡。」

「藜麥是高營養的好食材。」陳今珍說，她去有機商店販售的三色藜麥（含白、紅、黑三種藜麥），藜麥洗淨用電鍋煮熟，毛豆及皇帝豆滾水煮七分鐘撈出瀝乾水分，兩者混合，調味料是自製大蒜泥、柚子胡椒鹽。攪拌均勻入味後的藜麥青豆，分裝成一包包凍存，早餐稍微加熱就是一道健康美味的料理，也可以當零食解解饞，最重要的是高營養低熱量。

陳今珍的另兩道拿手菜是「加很多高麗菜芽」的麻油松坂肉，以及「蔥比蛋多」的蔥煎蛋。

陳今珍說，高麗菜芽是高麗菜採收後，農家把植株的根莖留下來，過一陣子，就會從莖部抽出5、6株小葉叢，這就是高麗菜芽。身為「高麗菜的小孩」，這些幼葉卻一點也不軟弱，簡單汆燙，蒜頭爆香，下鍋快炒，加點鹽，吃起來清脆無比，只有偶爾會在傳統市場或看到路邊的阿嬤在賣，識貨的人才明白這一小棵棵其貌不揚的美味。

陳今珍說，她是自己在家種青蔥，也不怕蔥價高漲。她將雜貨店買的紅蔥頭種植在培養土，每周澆一次水。這種水耕珠蔥辛辣味較低，切碎加蛋打散，文火慢慢烘熟。煮上一鍋紫米栗子飯，配上自製蝦餅，炒盤青菜，口味輕淡的一餐兼顧健康。

營養師李婉萍表示， 麻油松坂肉 具有均衡飲食的概念，甜玉米是澱粉且含有葉黃素，高麗菜芽和杏鮑菇建議一起合併搭，因為杏鮑菇的纖維含量非常高，豬肉含有蛋白質和維生素B1，對於體力是很重要的來源。

李婉萍說，藜麥是優質的澱粉，因為含有豐富的纖維和花青素。毛豆是屬於優質的蛋白質，皇帝豆則是屬於澱粉，如果針對血糖要控制的人，建議放毛豆就好，不要再放皇帝豆，因為怕澱粉比例過高。

李婉萍說，蛋具備各種不同蛋白質的營養成分，包括：豆腐的卵磷脂，有魚的DHA，有豬肉、牛肉的鐵質，以及雞肉優質的蛋白質。蛋白提供優質的蛋白來源，蛋黃提供維他命和礦物質，是一道簡單又適合不同年齡民眾的好料理。

●麻油松坂肉

食材：松坂豬肉一斤、高麗菜芽一斤（或用杏鮑菇）、甜玉米一條、枸杞一匙、老薑一塊

作法：

1、松坂豬肉逆紋切片，老薑切片用麻油爆香

2、肉片入鍋稍微炒熟，加入玉米塊、米酒、鹽、水

3、蓋鍋燜煮半小時後再加入高麗菜芽（這時候洗淨高麗菜芽，放在流動水下漂洗半小時剛好）

4、起鍋前撒上一匙枸杞，若覺得分量不夠可以煮上一把麵。

●蒜泥藜麥毛豆

食材：三色藜麥一杯、毛豆或皇帝豆各一斤、大蒜八個、胡椒鹽少許

作法：

1、三色藜麥一杯洗淨（用細篩子放在水龍頭底下沖洗至無泡沫），放入電鍋內鍋加水一杯，電鍋外鍋放一杯水，煮熟放涼。

2、毛豆或加上皇帝豆洗淨，這時毛豆外膜會浮起，將其撈除，放入滾中水煮約八分鐘即可撈出。

3、毛豆趁熱加入蒜泥（大蒜剝除外皮切成蒜泥）、三色藜麥，撒上胡椒鹽(若喜辣味可加上辣椒泥)，攪拌均勻入味即可。

●青蔥炒蛋

食材：自種青蔥一把、雞蛋兩顆、鹽少許

作法：

1、自己種青蔥：將雜貨店買的紅蔥頭種植在培養土（花市有賣），每周澆一次水即可，自家種不怕蔥價高漲。