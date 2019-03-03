雷射針灸治幼童尿床 無痛安全又有效

2019-03-03 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮8歲劉姓小妹妹晚上睡覺時，幾乎天天尿床，讓爸媽洗被單洗到頭疼，日前終於帶她到慈濟醫院中醫部看診；中醫部兒科主任醫師楊成湛透過雷射針灸及中藥治療，順利解決劉小妹妹長期困擾。

楊成湛說，嬰幼兒神經與泌尿系統處於發育階段，對小便控制能力差，偶爾會有尿床狀況，但若是超過5歲的幼童仍會尿床，就需要醫師評估治療；另外幼童不再包尿布後，正常情況下，睡覺時有尿意會自己去上廁所，但過度沈睡，就有可能尿床。

楊成湛表示，尿床可分為原發性、繼發性2類；原發性尿床常出現在幼童，是因為控制膀胱排尿的功能還沒成熟，統計有8成尿床屬於原發性尿床；繼發性尿床則是因膀胱病變、泌尿道感染、腎臟或輸尿管病變等。

楊成湛指出，在治療幼童尿床時，除使用中藥，也可針灸氣海、關元等穴位改善；若幼童怕痛，則可以選擇雷射針灸，其用低能量雷射刺激穴道，無痛也安全，同樣達到治療效果，有效減少幼童每周尿床次數。

因中醫認為尿液生成、排泄與肺、脾、腎、膀胱等器官有關，楊成湛說，中醫多從腎、膀胱等器官治療，使用補腎固澀的中藥，許多長輩也會用人參、黃耆等補性中藥改善，但若是熱性體質的幼童，吃這些補藥可能適得其反。

楊成湛強調，幼童尿床並非一味吃補藥，應該尋求中醫師診斷，視其體質提供藥物；另外，家長也可對幼童建立行為準則，例如限定晚餐、睡前的水量攝取，並規定就寢前如廁習慣，將膀胱尿液排空，或是夜眠期間設定鬧鐘，讓幼童在固定時間起床排尿。