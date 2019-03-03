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台灣燈會威破千萬人次 攤商笑：手沒停過！

2019-03-03 11:45聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

正在屏東大鵬灣舉行的2019台灣燈會今晚閉幕，在intel無人機表演及閉幕煙火秀的加持下，預料今晚人潮再現高鋒，累計自15日試營運以來，入園人潮已超過千萬人次，昨晚更達到單日182萬人次的最大量，除了燈區人氣強強滾，東港、小琉球及恆春半島的人氣也一併衝高，讓商家個個笑開懷：「燈會威力真的太強了」。

今晚的閉幕晚會將於晚間9時開始，除了播放燈會全紀錄影片外，也會向所有台灣燈會的幕後英雄致敬，另外2020台灣燈會是由台中市接手舉辦，台中市副市長令狐榮達將代表接燈，預計晚間9時44分還有最終場的無人機展演及6分鐘的閉幕煙火及水舞秀，為今年的燈會畫下句點。

今年的台灣燈會是自本月15日起試營運，19日正式開燈，屏東縣政府及交通部觀光局原本擔心屏東路途遙遠，入園人次恐怕不及往年，觀光局事前只預估800萬人次，屏東縣政府還邀來「台灣歐吉桑」吳念真溫情獻聲：「若沒棄嫌，請大家多走幾步啊！一起來屏東玩」。

沒有想到在媒體大力推播下，台灣燈會人氣「紅不讓」，燈區特色、接駁問題及志日暖新聞都成功讓燈會一再成為全國話題，人潮一天比一天多，有的人去了7次之多，光縣府動員的接駁遊覽車數量就將近千輛，無異是全台遊覽車大集合。

在燈會擺攤的商家笑逐顏開，「這幾天連續假日，手根本沒停過，業績加倍成長」；還有東港、小琉球及恆春半島也相繼感受到燈會威力，228連假的前兩天幾乎是一房難求，「人潮幾乎就要滿出來了」。

交通部觀光局原先預估今年的台灣燈會可望帶動百億商機，屏東縣台灣燈會辦公室主任黃建嘉雖然表示，每個人的消費力不一定，實際商機真的很難估算，但是從入園人次看來，應該已經超過觀光局預估的數字了。

觀光局原預估2019台灣燈會帶動的商機約百億，但目前從入園人次破千億百來，已超乎...
觀光局原預估2019台灣燈會帶動的商機約百億，但目前從入園人次破千億百來，已超乎預期。圖／屏東縣政府提供
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台灣燈會屏東縣政府小琉球
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