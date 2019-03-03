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老了？處理事情要花3倍時間 醫師：過度消耗大腦專注力

2019-03-03 11:27聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

聯新國際醫院（原桃園市壢新醫院3月1日改名）神經內科主治醫師郭芷毓指出，從睡覺醒來，大腦就無時無刻接收和處理訊息，即使沒覺察正在動腦或思考，大腦仍是在運作狀態。現代資訊爆炸，人際關係也密切事情多，就算只是坐著不做任何事，放空放懶發呆打盹，大腦一樣隨時隨地做選擇和判斷。

門診常有患者抱怨記憶力不好，或是專注力不夠，郭芷毓觀察這是現代職場中年上班族常面臨到的問題，也是普遍存在於記憶門診求助患者。細究原因可以發現，這樣的上班族，從早上進辦公室就有一連串的工作紛沓而來，手上做第1件事，心裡想第2件，然後又焦慮第3件事，眼睛看著電腦是第4件事，還有電話手機響、同事敲門...事情接二連三，一件事情正在處理，新的事情又進來，似乎永無止境處理不完。

郭芷毓說，大腦處在多工的狀態，專注力消耗非常快也會引起焦慮；年輕時尚可勉強應付，年紀大就可能不堪負荷。患者會覺得以前年輕1個小時完成的事情，現在可能要3個小時才能完成，有時候記不起來、想不起來某些事，一講就忘記，這是因為大腦在處理工作消耗太多專注力。醫學上有些理論認為，老化的人，不是大腦動得比較差，而是動太多，消耗專注力在其他不必要的事情上，使記憶力和專注力低下。

大腦持續運作會消耗專注力，專注力對大腦既珍貴又有限，因此如何讓大腦有效運用專注力，而非空轉耗損，大腦才會更有效率也不會過勞。所以，大腦就像電腦或手機，一旦開啟很多軟體或應用程式沒關閉，就可能在執行狀態，消耗記憶體和CPU資源，拖慢電腦速度，也就是快速且過度消耗大腦專注力，容易疲乏，記憶力變差，效率下降。

要擺脫大腦過度消耗使用，先要轉換大腦的專注力，像專心做有興趣的事樂在其中，腦袋就會脫離空轉的狀態，達到另一種專注和寧靜的狀態，才能真正休息。郭芷毓以上班為例，解決大腦過度消耗就是好好規畫工作，按表操課不受外務干擾，比如不要收Email、接電話...。讓大腦有組織，有意識地專注投入做一件事，一旦分心想別的事，就要拉回來。

另外，下班之後投入喜愛且盡興、專心的事物，也就是轉換專注力。例如找朋友盡興開心，很投入看電影不想其他事情，暫時忘卻放下繁忙，其他像運動、下棋、種花、烹飪等動態靜態都可以，大腦因為專注力轉換而獲得休息。如果上班的工作偏重思考、記憶，要處理很多人事物需要大量溝通有時間壓力，下班後想讓大腦放鬆和轉換，就不應該再做計算、推論的事。

運動是很有效的大腦放鬆方式，當運動達到忘我只專注在運動和呼吸的當下，大腦就會進入一個寧靜的狀態，什麼事都不想，而是享受和專心在運動這件事。有越來越多證據顯示，有效的有氧運動，可以重新強化腦部的認知功能，讓專注力更好，腦部的血液循環更好。

大腦要能休息，還要優質的睡眠，不是睡夠、睡長就好，而是要有效優質的睡眠，人腦進入深度睡眠時會固化記憶、重組大腦，如果睡眠不足或品質不好，容易造成病理性的沉積，久了有失智或是認知功能的損傷。

醫師郭芷毓指出，健康有效率的大腦，在於避免過度耗損專注力，學習如何有效提升專注力，工作、休息分清楚。神經科學（neuroscience）研究證實冥想、靜坐可以幫助提升正念，摒除雜念專注當下，有效凝聚及保存專注力，降低壓力進入忘我，達到放鬆和心情愉悅的感覺。

另外，也可以採取音樂、芳香療法，藉以誘發腦部比較深層的美好感觸，紓緩釋放壓力，有助於大腦將潛在背後執行的應用程式關閉，進而阻斷影響專注力的焦躁，提升正向情緒。

記憶睡眠患者
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