恐怖消失一秒奪命！大車裝視野輔助系統 司機這麼說

2019-03-03 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



2月19日有公車司機疑因A柱擋到視線，不慎撞斃一名文化大學生。據統計，大車肇事率是所有車種平均十倍以上，交通部明年起強制大車配備行車視野輔助系統，不過，公車司機建議公總應多傾聽司機心聲，了解何種系統針對不同車種才能事半功倍，例如像低底盤公車因司機座較低，或有些車型儀表板過大，就算裝了行車視野輔助系統，效果也有限。

開公車近20年的台灣汽車客運產業工會理事范光明表示，公車肇事不少原因是A柱遮擋司機視線，尤其騎士或行人位於司機位置30度至45度角的地方，經過A柱時宛如消失一秒，卻是致命的一秒，往往瞬間發生事故。

為減少大車視野死角，增進行車安全，公路總局2017年修法規定，公車、遊覽車、大貨車等大車明年1月1日起，須全面配備行車視野輔助系統，包括在車身左右兩側安裝視野鏡頭及車內螢幕、右側裝設近側視鏡及雷達警示系統、可顯示車輛四周影像的環景顯示系統，以上至少安裝一種。

公總表示，截至2月底統計，大車安裝比率已約五成，其中營業用大客車及大貨車裝設比率55%，遊覽車46%，自用大客車及大貨車安裝比率43％。公總盼今年底前所有大車裝設比率可達百分百，否則明年將罰款、吊扣甚至註銷牌照。

看待大車強制加裝行車視野輔助系統，范光明表示，其實裝了後，仍會有視線死角，無法面面俱到。資深公車司機張家銘表示，此系統雖能一定程度降低肇事率，但也建議公總應多傾聽司機心聲，了解針對不同車種，何種系統才能事半功倍，例如低底盤公車以及儀表板過大的車型，裝了其實也效果有限。

大車肇事率驚人，警政署統計，2017年，每十萬輛各式機動車發生人員當場或24小時內死亡的A1事故平均6.64件，但其中自用大客車及客運公車分別高達121.18件及114.09件，比平均多出十幾倍。