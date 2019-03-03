外國人誇台灣健保好 婦產科醫：剖腹費用人不如狗

2019-03-03 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名外籍人士臉書大讚台灣醫療醫療品質佳、服務好，且價格「便宜到吃驚」，吸引數十萬人次分享，華盛頓郵報更以此深入報導。但婦產科醫師卻直指健保的各項給付過低，甚至剖腹的費用「人不如狗」，台灣的健保是犧牲醫護人員挺下來的。

婦產科開業醫呂秉正指出，一個剖腹產要母子均安，住院7天，加上嬰兒房的使用，總費用才約3萬元，腹剖產的單項手術費更已低於動物醫院為一隻狗兒剖腹的費用，費用實在太低。

他說，婦產科曾和內科、外科以及小兒科同列醫療4大科，佔一家醫院的營收達10％，但健保實施後，婦產佔一家醫院的營收掉至約3.3%，有些醫院因此甚至不經營婦產科。

呂秉正說，國外因為收費高，醫師可以全程照料，給產婦更好的照料，但台灣給付低，變成要醫師以量取勝，產婦自然無法得到更多照顧。

另名婦產科醫師黃迎凱也說，接生牽涉兩條人命，從待產就需要醫護人員的指導，以及產後24小時的照顧，但費用7天才3萬元，和很多醫美抽個脂要10幾萬、隆乳2、30萬，連割雙眼皮也不只3萬元，都顯示健保給婦女生產的給付太低。