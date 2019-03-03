防再生悲劇！文大生遭撞斃 紅5公車將設盲點偵測系統

2019-03-03 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



上月19日有文化大學女學生被大都會客運紅5公車輾過喪命，告別式今天舉行。大都會客運共有11輛公車跑紅5路線，近日將全部加裝最新科技的盲點偵測系統，只要公車視線死角有人車靠近，就會警示司機注意，防止悲劇再度發生。

該系統的軟硬體皆為台灣廠商設計製造，據了解要價不菲，系統供應商私下表示，曾與國內其他客運業者接洽，但意願都很低，僅首都及大都會客運裝設。也有美國超跑廠商及中國大陸客貨運業者表達興趣。

多年來，大車因A柱遮擋及轉彎內輪差發生不少事故，裝再多後視鏡仍無法面面俱到，尤其人車被A柱擋到且與公車同向移動時更難防。紅5公車擬裝設的盲點偵測系統位於公車正前方，為180度的廣角鏡頭，只要公車時速5公里以上，系統感應到A柱或輪胎附近有人車太靠近以致危險，駕駛座上的螢幕就會閃爍紅色警示，同時發出系統音提醒司機注意右邊或左邊有人車。

系統還有防撞、防睡功能，如司機忘記打方向燈、超速或未保持安全行車距離，甚至閉眼超過一秒被判讀睡著時，系統都會發出聲音警示，客運行控中心也可同步接收訊息，透過系統的出聲孔即時指示司機。

與大都會客運同一集團的首都客運，七個月前已在5輛260公車安裝盲點偵測系統。首都客運表示，260跟紅5一樣行經陽明山上的文化大學，山路危險性比一般市區高，因此才先選260公車裝設。

260公車鄧姓司機表示，以前常被A柱擋到視線，現在靠站或轉彎都可靠螢幕確認公車附近有沒有人，開山路安全許多，死角也變少。