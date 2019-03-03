雙北民眾外出注意！這10區域空品對所有族群不健康

2019-03-03 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



今天北部空氣品質差，環保署上午9點半資料顯示，全台77個大氣環境監測站中，有28個測站呈對所有族群都不健康的紅色警示，其中台北、新北市占了10個。環保署表示，上午開始鋒面雲系接近，降雨洗除作用及下午東北季風增強，擴散條件轉好，汙染情況可望改善。

根據環保署資料，10個雙北呈紅色警示的測站依空氣品質指標AQI高低，分別為台北古亭、新北土城、新北板橋、新北菜寮、台北萬華、新北新莊、新北永和、新北汐止、台北中山、新北三重，空品最糟的是台北古亭區。

環保署指出，北部空品這麼糟，是因昨天台灣灣環境風場為偏東風至南風，西半部地區位於背風側，擴散能力較差，並有局部霧影響能見度；今天隨著南風增強，汙染向北傳輸，因此西半部地區達對敏感族群不健康的橘色提醒，乃至對所有族群不健康的紅色警示等級。

環保署表示，不過隨著上午開始鋒面雲系接近，降雨洗除作用及下午東北季風增強，擴散條件轉好，汙染情況可望改善。

為何南部空品比北部良好，環保署說明，2日東北季風減弱，風場轉為偏東風，西半部地區為背風側，擴散條件轉差，午後至晚間轉為偏南風，迎風面的高屏地區空氣品質因此逐漸好轉。不過相對來說，雲嘉南以北地區轉為下風區域，加上水平及垂直擴散條件不佳，汙染累積使濃度上升。

環保署表示，到了今天清晨，雲嘉南空品區已降至以「普通」等級為主，但中部以北空氣品質仍不佳。根據最新的氣象預報資料顯示，3日鋒面通過，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，局部地區會有較大雨勢，下午起東北季風也將增強，受降雨洗除作用及風速增強、擴散條件轉好，預估中午過後空氣品質可望逐漸改善。