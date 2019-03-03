台中空品差中火降載也無效？ 環局：午後風雨來會趨緩

2019-03-03 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



截至今日上午8時，台中市各環保署空品測站中，西屯站、忠明站、大里站、豐原站、沙鹿站等AQI指標>150，達紅色提醒(對所有族群不健康)等級，指標汙染物為細懸浮微粒。市府表示已啟動預警一級防制措施應變，下午有鋒面通過帶來北風及下雨，空汙今午過後可望趨緩。

環保團體則質疑，看網路即時資訊中火根本沒有降載「超過16個小時紅害紫爆,市府難道只能等風雨來？」臉書「台中的天空」小編也呼籲民眾打市府專線1999，要求有效降載。

台中市環保局指出，台中火力發電廠預擬今天上午7時至下午4時降載減排，三部機組停機未運轉，減少發電量1,650百萬瓦（MW）；而9號機降載30MW，今日共降載1,680MW。但中火電廠降載量遠不及北部協和電廠降載1,700MW，中市府不會因此滿足，而是要更強力要求中央正視能源政策。

環保局長吳志超表示「空汙非一朝一夕就可扭轉」但管制上需要更嚴格及有效率來作為，盧市府以「先公後私、先大後小」的原則，加強對中火的約束強度。市府強力要求下，中火今年1月多達5部機組停機「這是空前的紀錄」也是市府反空汙成功邁出的第一步，確保不再10部機組「火力全開。」