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春暖花開 愈溫暖的天氣，愈容易生男孩？

2019-03-03 08:16聯合報 記者羅真╱即時報導

網傳溫暖的天候較容易生出男孩，但中山醫院婦產科主治醫師郭安妮指出，生男、生女的機率理論上是一比一，並未有足夠大型、細緻的研究可證實天氣與生男、生女之間有關聯，台灣的出生趨勢變化似乎與景氣較相關。

《BBC Future》網站一篇名為「揭開天氣變化影響身體的神秘現象」的文章在網路上廣為流傳，文章作者大衛·羅伯森（David Robson）提到，天氣會影響男女性別比，北半球的溫暖年份比寒冷年份更有可能生男孩，英國倫敦就曾經發生冬季霾害而在後續的九個月中出生較少男孩、較多女孩。

不過，類似的論述還有待足夠大型、細緻的研究來確認。理論上，生男、生女的機率是一比一，台灣出生的男嬰較女嬰多一些，一般認為與傳統重男輕女觀念有關，使得過去有民眾在產檢中知道孩子性別是女性、無法傳宗接代而放棄生育；台灣年年出生人數的變化，一般則認為與景氣較相關。

談到出生趨勢，醫師臨床觀察，寒暑假長假結束後會有較多人受孕，這可能源於假期間壓力減輕、排卵回歸正常，以及心情放鬆、性行為容易達高潮、有助受孕的分泌物增加有關，有統計研究顯示，越享受性愛的女性受孕機率越高。

因此，醫師建議，計畫懷孕的年輕男女宜注意自己的情緒壓力調整，可多安排浪漫的小旅行、燭光晚餐，讓美好的相處氛圍提升性愛滿意度與懷孕成功率。另外，也建議進行「婚後孕前健康檢查」，了解雙方目前的健康狀況、身心壓力與生活作息有哪些需要調整，改善後才能期待生出頭好壯壯的寶寶。

網傳溫暖的天候較容易生出男孩，但中山醫院婦產科主治醫師郭安妮指出，生男、生女的機...
網傳溫暖的天候較容易生出男孩，但中山醫院婦產科主治醫師郭安妮指出，生男、生女的機率理論上是一比一，並未有足夠大型、細緻的研究可證實天氣與生男、生女之間有關聯。圖／本報資料照片
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