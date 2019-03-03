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化療放療破壞免疫力？癌病專家季匡華這樣說

2019-03-03 08:15聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

新光醫院腫瘤治療科主任季匡華，是少數同時擁有放療專科執照與化學治療專科執照的癌病專家，在新書《自己的癌症自己救：改變腫瘤微環境，以自癒力克服癌症》指出，一般民眾都以為化療放療破壞免疫力，事實上，化療放療雖會破壞免疫力，但只是有限程度地使免疫力受傷，但卻達成了癌細胞無法生存的目的，而受傷的正常組織與免疫反應能很快恢復。

季匡華認為，腫瘤有強大的免疫抑制力量，以小毒攻大毒是一個不得不的作為。

當腫瘤治療很有效的時候，化療或放療皆能重大地改善腫瘤微環境，但放療因為是局部的治療，破壞免疫力的程度較全身性的化療小。所以，臨床上手術前後做「同步放療+化療」後再去開刀的檢體，醫師大多可以發現腫瘤免疫微環境改善的證據。而此證據比只在單用放療或單用化療的時候（即沒有「同步一起做」的時候）明顯，那是因為「同步」殺腫瘤效果確實較高，免疫改善也因此更好。

他說，放療與化療的目的不是破壞免疫力，而是殺死腫瘤。破壞免疫力最大的元凶是腫瘤；如果是無效的化療與放療，的確除了破壞免疫力外沒太大的好處，因為腫瘤沒被殺死嘛。所以不能倒果為因，認為放療化療破壞免疫力。

季匡華指出，放射治療即使不用質子治療，在物理上早已進步到95%以上劑量與50%以下劑量分別分布於腫瘤與正常組織上；化療物理上的差異不大，但開發藥物時，腫瘤的敏感度通常是最高的才會被選來治療，固然好的壞的都受影響，但壞細胞影響大。這就是「治療空間」，如果「治療空間」很小，大概這個癌就沒希望被治好了。

事實上，幾乎所有的生物都遵循著「適者生存」的道理，適當的治療策略一定是癌細胞無法生存、正常組織與免疫反應雖受傷但能很快恢復，否則就叫做過當的治療。

他指出，癌細胞死於非命了，才會釋出激發免疫力的分子，除了幾種不常用的方法外，只有化療、放療會讓癌細胞一下子死於非命，這才有機會產生出真正的抗癌免疫力。如果讓癌細胞自自然然生長與死亡，稱為正常凋亡，若像時序般的春生長、秋落葉，是激發不出免疫力的。免疫力是在微環境戰鬥後，發炎後，再恢復，才能產生的。少了其中的發炎與恢復的步驟，人體不易產生真正的抗癌免疫力。

專家指出，一般民眾以為化療放療破壞免疫力，事實上，化療放療雖會破壞免疫力，但只是...
專家指出，一般民眾以為化療放療破壞免疫力，事實上，化療放療雖會破壞免疫力，但只是有限程度地使免疫力受傷，卻達成了癌細胞無法生存的目的。圖／報系資料庫
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腫瘤癌細胞癌症
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