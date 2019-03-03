醫美集團推義診專案 協助紋身青少年除刺青

2019-03-03 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



很多青少年在身上留下刺青，卻擔心重返校園或就職後被貼標籤而後悔不已，他們雖有心去除，卻無力負擔高額費用，淨妍醫美集團與各地地方法院合作「青少年除刺青｣專案，兩年多來淨妍醫美已經協助數十位青少年，以最先進的｢皮秒雷射」免費去除身上刺青。桃園地方法院日前也特地頒發感謝狀予淨妍醫美集團，代表矯正青少年感謝淨妍醫美集團給予他們改變的機會與勇氣。

桃園地方法院是繼基隆市、新北市後，第三個與淨妍合作的地方法院，從去年合作至今已經幫助12名桃園的青少年。這群接受輔導的青少年大多16至20歲，因身上明顯的刺青紋身，不僅人際關係受影響，也擔心未來求職路上會遭遇困難，因此他們很感謝淨妍醫美使用最先進的「皮秒雷射」將身上的印記去除，為他們帶來改變的勇氣與契機。

有位接受治療8次才將刺青去除乾淨的16歲少年說，希望畢業後有穩定的工作可以幫助家裡，但擔心手上外露的刺青，求職會遇到困難。」言談間感受到他對於投入職場的不安及刺青可能會影響發展的擔憂。

發起義診的淨妍醫美集團總院長陳俊光表示，很多年輕人因為誤交損友而興起紋身念頭，但事後後悔想要除去時，所需要的費用卻是好幾倍，希望透過義診專案，能表達醫美產業對於弱勢族群的關懷，並善盡企業的社會責任。