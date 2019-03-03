金馬濃霧特報 金門能見度不到200公尺

2019-03-03 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局發布濃霧特報，今日台灣西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，馬祖上午5時左有持續有濃霧，金門4時40分也有濃霧發生，能見度不足200公尺，請注意。