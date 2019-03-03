全台防大雨！吳德榮：周三起春寒料峭、雨若泉

2019-03-03 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今天中部以北及南部山區有雨勢。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天中部以北及南部山區有雨，愈晚愈冷，北台都會區剩16度。明天開始天氣回暖穩定，但周三鋒面通過及大陸冷氣團南下，有較大雨勢，天氣類似於「春寒雨若泉」。

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日鋒面及東北季風南下，北台灣轉濕涼微冷、有陣雨或雷雨，並有較大雨勢；中部雲量增、有局部陣雨，南部山區亦有一些降雨機率。愈晚愈冷，今晚明晨北台沿海空曠地區最低溫將降至14度左右、都會區約降至16度，「乍暖還寒」，容易感冒，要注意衣著調適。

他說，明日東北季風漸減弱，天氣好轉。北台灣轉多雲時晴、仍偏涼；中南部為晴時多雲，白天微熱早晚涼，東半部有局部短暫雨。周二回暖，各地為多雲時晴；中南部清晨及金馬易起霧，東半部及山區午後有零星降雨的機率。

他說，最新模式模擬顯示，周三至周五清晨，又有一波鋒面及「大陸冷氣團」南下，氣溫逐日下降，北台灣再轉濕冷，周四晚上、周五清晨，北台灣沿海空曠地區將降至12、13度。周三起北台灣轉陰有陣雨或雷雨；水氣很多，降雨範圍逐漸往中部擴展、南部亦略受影響，局部地區並有較大雨勢發生的機率。

他說，周五白天至周六冷空氣雖逐漸減弱，但因降雨、氣溫回升有限，北台灣仍濕涼微冷。由於水氣仍多，降雨範圍大、也易有較大雨勢發生。因此從周三起，北台灣不只「春寒料峭」，台灣的天氣也將類似於「春寒雨若泉（濺）」，俗諺所云的寫照。

中央氣象局表示，今天鋒面通過，各地雲量增多，降雨機率增高，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，局部地區雨勢會比較大一些，南部及花東地區也會有局部短暫陣雨，外出請攜帶雨具備用；氣溫方面，下雨加上東北季風增強，北台灣轉濕涼，高溫只有22至24度，其他地區高溫仍有約27至29度，各地早晚有涼意，低溫約16至20度，請留意溫度變化、適時調整穿著。