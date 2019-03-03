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台灣客加持 一條鐵道讓福島觀光由黑翻紅

2019-03-03 06:01聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

2018年訪日旅行熱度調查，各都道府縣相較前1年增長幅度的排行榜中福島縣一躍登上了全國第2名。發表該統計的旅遊預約平台「樂天旅遊」表示，主要由於來自台灣觀光客踴躍，讓前1年未進榜的福島躋身入榜。

福島突然人氣大漲的原因，在於有「全世界最浪漫的鐵路」美名的JR只見縣，在中國、台灣和泰國等的社群網路(SNS)成為話題。JR只見縣是不少日本鐵道迷心中的聖地，到福島一定要收集的絕美景致，尤其是秋天紅葉遍野火紅、冬季白雪無垠更是絕美時刻。此外，會津若松的鶴城、福島二本松的櫻花也是名勝之地。

此次調查是樂天旅遊透過外語版網站統計2018年訂房的結果。其中顯示出福島增長幅度為前1年的1.85倍，排行榜第1名為鳥取、第3名為岩手。鳥取有動漫聖地之稱，境港是鬼太郎作者水木茂出身地、東伯郡北榮町則是名偵探柯南作者青山岡昌故鄉；岩手則是因為安比高原滑雪場新雪柔軟深受外國客歡迎。

根據觀光廳的調查，2018年1月～11月福島縣內的外籍人士住宿人數（調查對象為員工10人以上的住宿設施）為11萬2430人；相較前1年同期增加22%，自311地震發生後首度超過10萬人。

根據福島民報報導，2018年訪問福島觀光客人數已經回復到大地震之前，1至10月觀光客人數7萬8680人，比2010年同期增加790人，其中，人數最多的是台灣客1萬8390人。朝日新聞也引述觀光廳的數字，2018年1至11月福島縣內的外籍人士住宿人數達11萬2430人，311地震發生後首度超過10萬人。

從山上俯瞰列車開過第一只見川橋樑是攝影鐵道迷拍攝只見線經典角度，冬雪與秋紅的景致...
從山上俯瞰列車開過第一只見川橋樑是攝影鐵道迷拍攝只見線經典角度，冬雪與秋紅的景致更美。圖片翻攝只見町觀光協會 © 2010 - 2019 只見町観光まちづくり協会
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