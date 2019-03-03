台灣客加持 一條鐵道讓福島觀光由黑翻紅

2019-03-03 06:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



2018年訪日旅行熱度調查，各都道府縣相較前1年增長幅度的排行榜中福島縣一躍登上了全國第2名。發表該統計的旅遊預約平台「樂天旅遊」表示，主要由於來自台灣觀光客踴躍，讓前1年未進榜的福島躋身入榜。

福島突然人氣大漲的原因，在於有「全世界最浪漫的鐵路」美名的JR只見縣，在中國、台灣和泰國等的社群網路(SNS)成為話題。JR只見縣是不少日本鐵道迷心中的聖地，到福島一定要收集的絕美景致，尤其是秋天紅葉遍野火紅、冬季白雪無垠更是絕美時刻。此外，會津若松的鶴城、福島二本松的櫻花也是名勝之地。

此次調查是樂天旅遊透過外語版網站統計2018年訂房的結果。其中顯示出福島增長幅度為前1年的1.85倍，排行榜第1名為鳥取、第3名為岩手。鳥取有動漫聖地之稱，境港是鬼太郎作者水木茂出身地、東伯郡北榮町則是名偵探柯南作者青山岡昌故鄉；岩手則是因為安比高原滑雪場新雪柔軟深受外國客歡迎。

根據觀光廳的調查，2018年1月～11月福島縣內的外籍人士住宿人數（調查對象為員工10人以上的住宿設施）為11萬2430人；相較前1年同期增加22%，自311地震發生後首度超過10萬人。