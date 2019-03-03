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鋒面通過東北季風增強 宜花東空氣品質好

2019-03-03 05:01聯合報 記者陳智華╱即時報導

今天鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部地區有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨，環保署指出，今天全台只有宜蘭及花東空品區及澎湖為「良好」等級。

至於竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部空品區於午後受降雨洗除作用影響明顯，空氣品質由橘色提醒轉為「普通」等級；高屏位在下風處易累積汙染物，局部區域短時間可能達橘色提醒等級，環保署提醒民眾要注意。

鋒面通過東北季風增強，宜花東空氣品質好。圖／環保署提供
鋒面通過東北季風增強，宜花東空氣品質好。圖／環保署提供
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