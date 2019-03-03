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選填志願前走訪大學 體驗歐風、生態之美

2019-03-03 04:23聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

今天是228連假最後一天，不少學子在學測放榜後，也開始認真思考要如何選填大學志願，專家建議，對於心儀的學校，若能前往看看，感受一下環境，對做出正確決定有幫助。

其實全台150多所大學，均有特色，無論位在北中南，都有值得細細品味與挖掘之處，連假來個大學之旅也不錯。

被譽為「最熱門偶像劇校園取景地」的中央大學，校內蓊蓊鬱鬱、蒼松如蔭，迄今吸引逾十部偶像劇到此拍攝，包括《我的自由年代》、《MVP情人》都曾在此取景，是年輕人追星的必訪聖地，也吸引不少新人到此拍婚紗照。

同樣位於桃園，許多廣告、MV都欽點到此拍攝的元智大學，則因擁有美麗建築而聞名。該校常以清水混凝土作為建材，顛覆傳統的教室空間迷思，獲得不少獎項，包括第一屆遠東傑出建築設計獎，台灣建築獎首獎等。

位於台北市公館的台灣大學，每逢假日校內就出現絡繹不絕的人潮，以椰林大道及醉月湖最聞名，是許多人熟悉的約會景點，校內宛如大型植物園，生態池周遭栽培許多台灣原生水生植物，還可欣賞風箱樹、新幾內亞鳳仙花、山茶花、波斯菊等數十種植物。有時還能看見夜鷺、綠頭鴨、黑冠麻鷺。

若想看美麗的歐式宮廷建築，不必搭飛機出國，位於台中霧峰的亞洲大學，擁有古羅馬式建築的藍色大圓頂，宛如歐式皇宮。到校內的現代美術館，還可欣賞日本一代建築大師安藤忠雄融入光、風、水等自然環境的鬼斧神工之作。

到了南部，可走訪因偶像劇《流星花園》取景拍攝而聲名大噪的嘉義中正大學，校區面積逾百公頃，有「全台最美校園」之稱，由台北一零一設計者李祖原操刀設計，建築以英國劍橋大學為藍本，走在校園內，可欣賞綠草如茵、小橋流水的美景。

亞洲大學校內的現代美術館，門口佇立著名的羅丹沉思者雕像。記者吳佩旻／攝影
亞洲大學校內的現代美術館，門口佇立著名的羅丹沉思者雕像。記者吳佩旻／攝影
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台大醉月湖。圖／聯合報系資料照
台大醉月湖。圖／聯合報系資料照
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建築連假
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