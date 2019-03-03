親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
二二八連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

海巡特勤跨國緝凶 穩鵬號劫船殺人菲籍大副抓到了

降血壓藥 又三千萬顆預防下架

2019-03-03 01:00聯合報 記者陳雨鑫／台北報導

吉富貿易有限公司原裝進口的「緩壓膜衣錠50毫克」，進口218萬顆，已預防性下架。...
吉富貿易有限公司原裝進口的「緩壓膜衣錠50毫克」，進口218萬顆，已預防性下架。 圖／食藥署提供
分享

美國食品藥物管理局發出警訊，印度製藥公司Hetero召回部分降血壓藥中，發現第三種致癌物「Ｎ-亞硝基-Ｎ-甲基-四-氨基丁酸（ＮＭＢＡ）」。衛福部食藥署清查後發現，國內兩款降血壓藥，使用該藥廠原料藥，總計三一八八萬顆，已要求預防性下架。

降血壓原料藥不斷出包，食藥署評估全面停用沙坦類降血壓藥的可行性。食藥署簡任技正陳可欣表示，最近降血壓藥出現一系列不純物，被推測與近年新製成技術容易產生亞硝胺類不純物質有關，是否全面停用沙坦類降血壓藥物，將與國際合作平台討論。

瑩碩生技的「壓寧悅膜衣錠50／12.5毫克」，總計有66批，約2970萬顆，已預...
瑩碩生技的「壓寧悅膜衣錠50／12.5毫克」，總計有66批，約2970萬顆，已預防性下架。 圖／食藥署提供
分享

食藥署昨收到警訊，立即清查，發現由吉富貿易有限公司原裝進口的「緩壓膜衣錠五十毫克」及國內藥廠瑩碩生技本土製造的「壓寧悅膜衣錠五十／十二點五毫克」，皆使用問題原料藥。前者進口二一八萬顆、後者生產二九七○萬顆，總計三一八八萬顆。

食藥署藥品組副組長吳明美表示，目前尚未檢驗兩款藥品使用原料藥是否有ＮＭＢＡ，但考量用藥安全，已要求業者預防性下架，同步請研檢組研發檢驗方法，直到確認藥品未含有ＮＭＢＡ，才能恢復上架。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，ＮＭＢＡ是降血壓藥原料藥中，發現的新致癌物成分，與先前的「Ｎ-亞硝基二甲胺（ＮＤＭＡ）」及「Ｎ-亞硝基二乙胺（ＮＤＥＡ）」，皆屬亞硝胺不純物，三者在動物試驗中都有致癌性，但並未有人體試驗證實。

食藥署印度生技
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

國道收假日 注意9大壅塞段

2019-03-03 01:00

空汙轉北 一片霧濛濛

2019-03-03 01:00

暖冬…龍眼9成不開花 春茶掉5成

2019-03-03 01:00

想對心臟好 每天睡眠時數應多少？

2019-03-02 22:05

乾旱襲台導致全台農損達1.3億 枇杷最慘重

2019-03-02 20:52

霧鎖馬祖！今7航班全取消 只能靠海運返台

2019-03-02 20:41

二二八連假尾聲 高公局估國道9路段午後易塞車

2019-03-02 20:36

降血壓原料藥頻出包 食藥署評估停用「沙坦類藥物」

2019-03-02 20:07

戴全罩、穿外套都沒用？機車騎士跟各種動物「對撞」血淚史

2019-03-02 20:00

老外讚台灣醫療俗又大碗 專家為醫護加薪請命

2019-03-02 19:36

降血壓又有新致癌物 2藥疑汙染預防下架3188萬顆

2019-03-02 19:07

明天變天！鋒面通過全台有雨 北台濕涼

2019-03-02 18:58

真的別凡事跑急診 這原因易讓老年人順位向後排

2019-03-02 18:37

能連爬四樓不休息 科學家：防早死的關鍵

2019-03-02 17:01

想吃海鮮但又好怕膽固醇 跟著營養師這樣吃

2019-03-02 16:02

學測選填引發世代戰爭？ 劇團推「我的未來誰的夢」

2019-03-02 15:39

新北福隆沙灘驚見死豬 疑海上漂來動保所帶回檢驗

2019-03-02 15:33

遭爆半夜加開專車只為送7名過站旅客 台鐵局回應了

2019-03-02 15:12

廚餘養豬漸轉型 部分縣市整建趕建堆肥場

2019-03-02 14:52

破壞國家風景區環境 檢舉獎金罰金30%降為15%

2019-03-02 14:47

研究顯示 中年積極從事體能和腦力活動可防老年癡呆

2019-03-02 14:35

美警告降血壓原料藥有第3種致癌物 食藥署：正在清查中

2019-03-02 14:26

6都廚量最大 多管道去化成為新挑戰

2019-03-02 13:58

美食拼盤／烏魚子馬卡龍 舌尖在跳舞

2019-03-02 13:41

帳篷、木屋、小宮殿… 住旅館也能這麼好玩

2019-03-02 13:25

3+3郵遞區號明年上路 地址缺漏也能送達

2019-03-02 13:24

長者住院易「譫妄」 台灣學界找到治療新法

2019-03-02 13:17

無紙化！中華郵政PDA簽收掛號 年底前上路

2019-03-02 13:14

華郵：台灣就醫經驗文 可能重啟美總統大選討論健保

2019-03-02 13:13

春遊補助詳細辦法月初公佈！林佳龍：會有新作法

2019-03-02 13:07

這家航空超創新！中間走道座位也有「窗景」

2019-03-02 12:59

大醫院急診塞爆 去年台大醫院逾8千人次得等48小時

2019-03-02 12:56

爸爸罹口腔癌家庭苦 超級英雄微電影給支持

2019-03-02 12:31

影／舞獅踢倒柱子變傻眼貓咪 下一秒網友讚嘆：果然有練過！

2019-03-02 12:00

國外研究：女性每周至少吃一次炸雞會早死

2019-03-02 11:49

幼兒園批補助常態拖延「公務員只會搓湯圓要求撤文」

2019-03-02 11:47

未來一周天氣數變 恐有東北季風或大陸冷氣團

2019-03-02 11:38

分段座票糾紛 自強號被移工占位她怒罵台鐵

2019-03-02 11:32

美國FDA再提警告 痛風新藥有增加心臟病風險

2019-03-02 11:24
看更多

熱門文章

郵遞區號3+2將走入歷史 明年改成3+3

2019-03-02 11:07

郭董指數學很重要 台師大教授：數學人才出路好的時代來了

2019-03-01 21:28

遭爆半夜加開專車只為送7名過站旅客 台鐵局回應了

2019-03-02 15:12

香草航空釋出220元機票 網友：比五月天演唱會門票好搶

2019-03-02 09:54

降血壓又有新致癌物 2藥疑汙染預防下架3188萬顆

2019-03-02 19:07

2019年6大熱門工作 你選對了嗎？

2019-03-02 15:33

搭自強號驚見窗簾發霉PO網 台鐵局接地氣回應了

2019-03-02 10:38

兩公尺大怪魚 首度現蹤加州海灘

2019-03-02 16:57

人數爆2.8倍！日本黃金週10連休 赴日當心擠破頭

2019-03-02 19:03

分段座票糾紛 自強號被移工占位她怒罵台鐵

2019-03-02 11:32

殺破狼周運勢／金牛工作接受新挑戰 獅子瞬間墜情網

2019-03-03 00:00

粉色鐵道之旅 搭火車追櫻花9大路線報你知

2019-03-02 10:28

出遊把握今天！白天高溫27至30度 暖熱像夏天

2019-03-02 04:53

能連爬四樓不休息 科學家：防早死的關鍵

2019-03-02 17:01

明天變天！鋒面通過全台有雨 北台濕涼

2019-03-02 18:58

想吃海鮮但又好怕膽固醇 跟著營養師這樣吃

2019-03-02 16:02

真的別凡事跑急診 這原因易讓老年人順位向後排

2019-03-02 18:37

這家航空超創新！中間走道座位也有「窗景」

2019-03-02 12:59

中華郵政PDA簽收掛號郵件 今年底前上路

2019-03-02 11:03

擴散條件轉差 今空氣品質多為普通到橘色等級

2019-03-02 04:54

美警告降血壓原料藥有第3種致癌物 食藥署：正在清查中

2019-03-02 14:26

國道下午恐塞 高公局建議北向上午出發

2019-03-02 07:41

未來一周天氣數變 恐有東北季風或大陸冷氣團

2019-03-02 11:38

想對心臟好 每天睡眠時數應多少？

2019-03-02 22:05

國外研究：女性每周至少吃一次炸雞會早死

2019-03-02 11:49

何時下雨解旱象？ 氣象局指這期間各地降雨機率提高

2019-03-02 09:21

華郵：台灣就醫經驗文 可能重啟美總統大選討論健保

2019-03-02 13:13

大醫院急診塞爆 去年台大醫院逾8千人次得等48小時

2019-03-02 12:56

乾旱襲台導致全台農損達1.3億 枇杷最慘重

2019-03-02 20:52

轉換跑道從職訓開始 她成功幫自己加薪50%

2019-03-02 17:53

竹苗有渦流現象 清晨台灣西部空氣品質不太好

2019-03-02 08:09

國5停車場開張 北上雪隧南口已回堵7公里

2019-03-02 15:18

甜辣夠味！6間正宗韓國炸雞 配《雞不可失》正美味

2019-03-02 16:18

超商三角飯糰「人氣熱賣TOP 3」！網推：就是要吃這一味

2019-03-02 15:52

全台晴朗 吳德榮：中南部空氣品質不佳

2019-03-02 07:32

住院長者譫妄發生率高 台灣學界找到預防治療新方向

2019-03-02 09:07

新北福隆沙灘驚見死豬 疑海上漂來動保所帶回檢驗

2019-03-02 15:33

傳中市交通副局長接台鐵副局長 工會批空降政治酬庸

2019-03-02 11:17

老外讚台灣醫療俗又大碗 專家為醫護加薪請命

2019-03-02 19:36

老人易發譫妄 要醫師建議家屬就診前先備好2件事

2019-03-02 11:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top