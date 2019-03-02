台灣燈會明晚歡喜落幕 intel無人機燈光秀最終場

2019-03-02 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



在屏東大鵬灣舉辦的台灣燈會，結合陸海空場域的3D展演，被評譽為「史上最美燈會」，228連假前3天湧入合計約500萬人次，明天閉幕式預料還會吸引百萬以上人潮，intel無人機空中秀、絢麗煙火秀和朱宗慶打擊樂團，是遊客鎖定的表演亮點；相較於連假首日各接駁車轉運站爆棚，修正調度後這兩天明顯改善。

台灣燈會在228連假期間，每天都湧入比屏東縣人口還多一倍的賞燈人潮，擠爆潮州車站，大鵬灣主燈「巨鮪來富」前的表演廣場，入夜後更是動彈不得，有遊客形容主燈秀、無人機和表演活動進行時，人多到「前胸貼後背」；縣府指，昨天單日湧入169萬人次參觀，創下台灣燈會新紀錄，累積遊園人數已達1005萬人次，今天盛況和昨天差不多，閉幕式雖是非假日，預料還會吸引百萬以上人潮。

縣府表示，閉幕當日精彩節目包括下午5時主舞台的朱宗慶打擊樂團、晚上9點44分的intel無人機空中秀及9點54分的閉幕煙火秀；高人氣的intel無人機秀共演出7場，團隊在台停留超過3周，是該公司目前在海外展演最久、場次最多的一次，展演空檔也安排到屏東旅遊，實地踏訪演出圖案中的鵝鑾鼻燈塔、車城福安宮土地公及品嘗東港鮪魚美食。

台灣燈會除了遊客破千萬人次，縣府表示，今年台灣燈會在屏東的APP也創佳績，繼榮登IOS及Android 雙下載平台「旅遊類」排行榜冠軍，下載人數超過16萬人，是歷年燈會未曾出現的佳績，評價達4.4顆星；另外，燈會傳統花燈的競賽燈區今天舉行頒獎典禮，縣長潘孟安親自頒獎4座燈王得主。