霧鎖馬祖 今7航班全取消 只能靠海運返台

2019-03-02 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



228連假期間，馬祖地區卻受到濃霧影響，打亂空中交通，昨天與今天多數航班都取消，交通部民用航空局與航港局配合連江縣政府，連續兩天利用海運疏運700餘名旅客。交通部表示，民航局、航港局與連江縣政府明天仍會備妥ABC計畫，視天候狀況疏運收假日的旅客。

民航局指出，因應這次228連假，原本已事先協調航空公司加開班機，但連假進入第二天，馬祖地區航班就因濃霧紛紛取消，昨天3月1日，9班航班僅飛了3班，今天則是7班航班全取消，旅客行程大受影響。

民航局表示，此次航班取消，連江縣府、航港局立即與船運業者協調相關疏運措施，國防部也備妥軍機待命，但因濃霧未消，軍機無法飛航，台、馬之間交通連續兩天只能靠海運往來，其中昨天台馬輪馬祖往基隆疏運了131位旅客，基隆往馬祖疏運165位旅客，今天馬祖往基隆疏運432名旅客，兩天合計疏運了728位旅客。至於明天除台馬輪既定船班，航港局也已協調合富快輪待命，可協助疏運442位旅客。

交通部表示，離島交通易受天候影響，明天就是收假日，航港局仍會視狀況協調船班協助疏運旅客，民航局則協調航空公司加開班機或放大機型，另外也會協調軍機待命，只要天候許可，就會投入疏運，務必要讓所有旅客順利返回工作崗位。