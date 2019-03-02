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降血壓又有新致癌物 2藥疑汙染預防下架3188萬顆

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降血壓原料藥頻出包 食藥署評估停用「沙坦類藥物」

2019-03-02 20:07聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

瑩碩生技的「壓寧悅膜衣錠50／12.5毫克」，總計有66批，約2970萬顆，已預...
瑩碩生技的「壓寧悅膜衣錠50／12.5毫克」，總計有66批，約2970萬顆，已預防性下架。圖／食品藥物管理署提供
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降血壓藥原料藥成分風波不斷，美國食藥局（FDA）又發現沙坦類（Sartan）的原料藥中，有新的不純致癌物質「Ｎ-亞硝基-Ｎ-甲基-四-氨基丁酸」（NMBA），各國疲於奔命檢驗、下架、回收，台灣今也清查出2款降血壓藥，使用到問題原料藥，預防性下架3188萬顆，對於降血壓原料藥不斷出包，食藥署正評估全面停用沙坦類的降血壓藥。

食藥署簡任技正陳可欣表示，去年7月中國浙江天宇製藥，發現生產的降血壓藥的原料藥之一纈沙坦（Valsartan），含有不純物「Ｎ-亞硝基二甲胺」（NDMA）時，就已與美國、歐洲討論未來持續發生的可能性，當時就已預料，不可能只有一種不純物。

陳可欣解釋，這一系列不純物，被推測與近年新的製成技術等原因有關，使製程上容易產生亞硝胺類的不純物質，綜觀，已發現沙坦類的3種不純物，都是亞硝胺類的不純物，而化學物質可以有無限多種的變化，只要有一個序列不同，都是一個新的化學物質。

陳可欣說，能達到降血壓效果的藥物，不只有沙坦類，其餘還有非常多種原料藥，也能達到降血壓的效果，因此，近期署內已經在討論，是否要全面停用沙坦類的降血壓藥物，將與國際合作平台做一討論。

假設，食藥署屆時宣布停用，但目前市售仍有合格的沙坦類降血壓藥物，食藥署初步考量，是設置一個販售的落日點，等時間一到就不得再販售或是進口，但目前尚未有定案，將與各國積極討論找出最有效的解決辦法，一旦有結果將與各界公布。

食藥署
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