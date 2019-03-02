老外讚台灣醫療俗又大碗 專家為醫護加薪請命

2019-03-02 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



一名外籍人士臉書大讚台灣醫療醫療品質佳、服務好、又無語言溝通障礙，吸引數十萬人次分享，華盛頓郵報更以此深入報導。但台灣醫療被外籍人士大讚，國內醫護人員卻一片哀嚎，批評台灣之光建立於壓榨醫護的基礎上。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 一名外籍人士臉書大讚台灣醫療醫療品質佳、服務好、又無語言溝通障礙，吸引數十萬人次分享，華盛頓郵報更以此深入報導。但台灣醫療被外籍人士大讚，國內醫護人員卻一片哀嚎，批評台灣之光建立於壓榨醫護的基礎上。專家認為，也許是時候該深入討論醫護加薪的議題了。

近日一位名為「凱博文」外籍人士在臉書分享台灣就醫經驗，表示「便宜到吃驚」，在台大急診室吊點滴、止吐藥、驗血，超音波檢查全程自費，竟然只要八十美元，約新台幣約二千四百元。華盛頓郵報以此為案例報導，這篇臉書貼文可能影響二○二○年美國總統大選，是否會再走向「人人享有醫療保險」健保制度。

文中詳細介紹台灣健保體系，引述普林斯頓大學教授鄭宗美（Tsung- Mei Cheng）於「衛生事務（Health Affairs）期刊文章指出，台灣健保為單一支付衛生體系，但患者可自主選擇醫師與醫院，和美國形成鮮明對比。因為美國醫療保險公司與醫療服務提供選項有限 ，限制病患就診，也有不同收費。

在台灣，國內生產總值（GDP）約百分之六點一用於醫療保健，在美國則高達百分之十七，幾乎是已開發國家平均值百分八點八的兩倍。

但台大公共衛生學院健康政策與管理研究所教授鄭守夏說，台灣醫療費用不該與美國相比，美國醫療費用全球數一數二的昂貴，台灣不只醫療費用低，物價及水電費用也低，而台灣GDP包括人民薪資所得及企業獲利等，若以台人薪資所得為母數，醫療費用占比一定高於百分之六點一。

不過，台灣醫護人員確實是數一數二的優秀，積極提升專業，維護醫療品質。鄭守夏說，過去因過勞、醫糾等因素出現「五大皆空」的現象，政府給予一定的補助，要求醫院要如實提升醫護薪資，他認為，調整健保費用都有一定的機制，醫護薪資也該好好討論，現在正是最好的時機。

台灣就醫便宜又方便，也導致許多亂象，例如小病往大醫院跑。前衛生署長楊志良說，政府應積極宣傳並教育民眾小病別往大醫院跑，若民眾無法被教育，一旦檢傷分級屬於沒有立即危險者，如第四級、第五級，他提倡患者的醫藥費就需加倍支付。

台灣醫療現場除了健保以外，部分費用仍須自費，楊志良說，自費金額與國外相比其實不高，他甚至認為台灣健保費太低，認為應該重新審視規範，不過漲價議題只要在台灣一拋出，就易招致反彈；未來台灣人口結構是倒三角形，若未在此時討論健保結構，接下來可能使年輕人負擔反而更重，需慎思。